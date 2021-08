A maioria dos cargos exigem experiência nas suas respectivas áreas

publicado em 04/08/2021

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Votuporanga está com vagas de emprego abertas para 14 cargos – praticamente todos exigem experiência nas suas respectivas áreas.

Os cargos são: ajudante de motorista, auxiliar contábil ou administrativo (com curso técnico ou graduação), auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, bartender, cortador de tapeçaria, costureira de estofados, garçom ou garçonete, mecânico de automóvel, motorista de caminhão carreteiro (com CNH E), representante comercial, tapeceiro, torneiro mecânico e vendedor. O único cargo que não exige experiência é auxiliar contábil/administrativo.

Os interessados nas vagas devem comparecer ao PAT para retirada da carta de apresentação. A central de vagas do PAT atende, de segunda a sexta, das 9h às 15h, no Centro do Empreendedor, que fica na rua Barão do Rio Branco, nº4497, esquina com a rua Ponta Porã.

Vagas abertas no PAT:

- Ajudante de Motorista (com experiência): 1 vaga;

- Auxiliar Contábil ou Administrativo (com curso técnico ou graduação): 1 vaga;

- Auxiliar de Cozinha (com experiência): 1 vaga;

- Auxiliar de Produção (com experiência): 1 vaga;

- Bartender (com experiência): 1 vaga;

- Cortador de Tapeçaria (com experiência): 1 vaga;

- Costureira de Estofados (com experiência): 1 vaga;

- Garçom ou Garçonete (com experiência): 1 vaga;

- Mecânico de Automóvel (com experiência): 1 vaga;

- Motorista de Caminhão Carreteiro (com CNH E e experiência): 1 vaga;

- Representante Comercial (com experiência): 1 vaga;

- Tapeceiro (com experiência): 1 vaga;

- Torneiro Mecânico (com experiência): 1 vaga;

- Vendedor (com experiência): 1 vaga.