Novo Plano Diretor traz as diretrizes para o crescimento sustentável da cidade para os próximos dez anos

publicado em 02/08/2021

Antes de ir à Câmara, Tássia Nossa esteve na Cidade FM, junto de Jura, para explicar o Plano Diretor para a população (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Foi protocolado, na segunda-feira (2), na Câmara Municipal de Votuporanga o novo Plano Diretor, que traz as diretrizes para o crescimento sustentável da cidade para os próximos dez anos. Antes de apresentar o projeto ao Legislativo, no entanto, a secretária de Planejamento, Tássia Gélio Coleta Nossa, esteve na Cidade FM, ao lado do vice-líder de governo, Jura (PSB) para explicar a iniciativa para a população.

Segundo Tássia, o Plano Diretor é um instrumento de desenvolvimento urbano que visa orientar a ocupação do solo, levando em consideração os interesses coletivos de toda a população.

“Costumo brincar que estamos falando sobre esperança, e no Plano Diretor estamos prevendo o futuro de Votuporanga e traçando diretrizes para tudo que vai acontecer na cidade nos próximos dez anos. A expansão territorial depende muito do proprietário da terra de lotear aqueles espaços e se houver nós já temos definidas as diretrizes, por exemplo, viárias, onde cada rua vai seguir, qual a largura dessas ruas, o que vai virar avenida, rotatórias, transposições, etc”, explicou a secretária.

Para traçar essas diretrizes, segundo ela, foram realizados dois anos e meio de estudos em conjunto com a participação da população por meio de oficinas comunitárias com moradores em todas as regiões sendo que todos tiveram a oportunidade de propor melhorias para a cidade, Vila Carvalho, Simonsen e área rural.

“Tivemos 1.123 participações, 1.452 contribuições, ideias que a população nos trouxe, foram 45 reuniões setoriais, oficinas comunitárias e 159 participações técnicas, enfim, foi um plano muito participativo”, concluiu.

Sobre a participação da comunidade, aliás, Jura que já era um dos delegados do Plano Diretor antes de assumir seu atual mandato como vereador, disse que o envolvimento da população foi fundamental e ainda é necessária agora na tramitação na Câmara.

“Todo processo foi montado para garantir a participação popular. Tivemos representantes de todos os núcleos da cidade e isso foi de extrema importância, pois a partir daí nós observamos o que reflete uma visão da sociedade e depois a Secretaria de Planejamento sistematizou tudo isso”, completou o vereador.