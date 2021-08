Publicação enquadra o município à chamada “Retomada Segura” anunciada pelo Governo do Estado

publicado em 17/08/2021

Atividades econômicas podem funcionar sem restrição de horário e ocupação a partir desta terça-feira (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) publicou na manhã desta terça-feira (17) um novo decreto municipal que regulamenta as medidas de contenção ao coronavírus em Votuporanga. Na prática, a publicação enquadra o município à chamada “Retomada Segura”, anunciada pelo Governo do Estado, que libera o atendimento em todas as atividades econômicas sem limitação de horário e com 100% da capacidade.

Conforme o decreto, fica permitida, até 15 de setembro, a prestação de serviços, no comércio em geral ou em qualquer outra atividade, o atendimento aos clientes, de forma presencial, todos os dias da semana, devendo ser respeitado em todos os casos, o horário limite estabelecido no Alvará de Funcionamento de cada estabelecimento.

Para o funcionamento, porém, os estabelecimentos terão que seguir protocolos de segurança sanitária, como a aferição de temperatura na porta do estabelecimento, disponibilização de álcool gel 70%, distanciamento de pelo menos 2,00m entre os clientes, inclusive nas filas externas e exigir que todos os presentes utilizem máscara facial. Em restaurantes, lanchonetes, padarias, bares, buffets e similares, é permitido apenas seis pessoas por mesa.

Eventos

Também já está liberada a realização de eventos como feiras corporativas, convenções, congressos e museus. Eventos sociais, como casamentos, jantares, festas de debutante e formaturas, também podem ser realizados sem restrições de ocupação, mas devem ser realizados com o uso de máscaras e sem pista de dança.