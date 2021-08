Entrega para alunos da Educação Infantil vai de 18 a 25 de agosto e para os de Ensino Fundamental vai de 25 de agosto a 1º de setembro

publicado em 16/08/2021

Os kits serão compostos por alimentos não perecíveis da cesta básica, além de frutas e legumes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Secretaria da Educação de Votuporanga inicia nesta semana a distribuição dos kits de alimentação aos alunos dos Cemeis (Centro de Educação Municipal e Escola Infantil) e, na próxima semana, aos estudantes dos CEMs (Centro de Educação Municipal). Os kits serão compostos por alimentos da cesta básica, considerados não perecíveis, e também por alimentos perecíveis compostos por frutas e legumes.

Para os alunos matriculados nos Cemeis, a entrega dos kits começa no dia 18 e segue até o dia 25 de agosto, no entanto, os kits de alimentos perecíveis ficarão à disposição somente nos dias 18 e 19. Já os alunos dos CEMs, podem começar a retirar os kits no período de 25 de agosto até 1 de setembro, ficando a entrega dos kits de alimentos perecíveis para os dias 25 e 26.

O kit não perecível é composto por arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, óleo, açúcar, sal, extrato de tomate, macarrão, leite em pó, sardinha e biscoito. E o kit perecível é composto por abacaxi, batata doce e laranja.