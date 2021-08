Apesar de pouca, a chuva prevista traz também um alívio para as donas de casa que têm sofrido com a grande quantidade de poeira

publicado em 28/08/2021

Cidade amanheceu nublada neste sábado (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Depois de dias consecutivos de muito calor e níveis críticos de umidade do ar, uma frente fria "passageira " derruba um pouco as temperaturas neste fim de semana e traz uma grande perspectiva de chuva para Votuporanga e região. Na segunda-feira, porém, tudo volta ao "normal" e o calor volta a predominar, conforme a meteorologia.

Para este sábado (28) a probabilidade de chuva é de 90% no período da tarde, com uma estimativa de até 8 milímetros, o que eleva um pouco a umidade relativa do ar. A temperatura, que nos últimos dias beirava os 40 graus, não deve passar dos 30, mas a mínima prevista é de 17 graus.

Já para o domingo (29) a previsão é semelhante. O céu deve amanhecer encoberto, como na manhã deste sábado, mas a chuva só cai no período da tarde. A temperatura também se mantém amena.