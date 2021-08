Foram mais de 90 atrações durante o evento on-line que voltou a integrar a agenda em comemoração ao aniversário de Votuporanga

publicado em 09/08/2021

Os números mostram a grandiosidade do evento que envolveu 270 profissionais do setor cultural, entre equipes de estrutura, artistas e produção (Foto: Divulgação)

Shows, espetáculos teatrais, contação de histórias, bate-papo com artistas globais e locais marcaram a 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga – Fliv, promovida de 5 a 8 de agosto, em comemoração ao aniversário de 84 anos de Votuporanga. A organização foi assinada pela Prefeitura e Governo do Estado, com produção da TV TEM e diversos apoiadores.

Os números mostram a grandiosidade do evento que envolveu 270 profissionais do setor cultural, entre equipes de estrutura, artistas e produção. Nos quatro dias, o Fliv ficou no ar por cerca de 60 horas em transmissões ininterruptas, das 8h às 22 horas, exibindo mais de 90 atividades artísticas. As plataformas de streaming ligadas ao festival contabilizaram mais de 30 mil acessos.

As lives foram transmitidas, simultaneamente, em canais do YouTube, nas redes sociais de artistas, pela plataforma #CulturaemCasa do Estado e TV Unifev. “Mesmo com a pandemia, não podíamos deixar de realizar o Fliv, então mantivemos pelo segundo ano esse formato on-line e buscamos colocar o conteúdo no maior número de canais possível. Entendemos que isso democratizou a cultura e permitiu o acesso a todo o público, de qualquer lugar do Brasil. A expectativa é que este tráfego nas lives continue aumentando muito nos próximos dias, já que os conteúdos ficam salvos e disponíveis para acesso, assim como ocorreu em 2020”, destaca a Secretária de Cultura e Turismo, Janaína Silva. Em um ano disponível, a programação da edição passada já soma mais de 100 mil visualizações.

Com a temática “Infinitudes e Saberes Ancestrais”, refletindo sobre o protagonismo de negros e indígenas na literatura, arte e cultura, o Fliv abordou temas importantes para a atualidade, como o respeito ao próximo e às diversidades, e o acesso à cultura durante a pandemia. Com curadoria de Ludmilla Lis e mediação de Fernanda Felisberto, as mesas de bate-papo dos homenageados (Solano Trindade, Conceição Evaristo, Elza Soares e Laerte Coutinho) contou com a participação das escritoras Lívia Natália, Julie Dorrico, Ellen Lima, Cidinha da Silva, Natália Polesso e Fabiana Cozza.

Também teve bate-papo com os poetas Lucas Afonso e Luz Ribeiro, com mediação de Rodrigo Ciríaco; com o professor convidado Reinaldo Cardenuto, com mediação de Lucas Bandos; com o criador da Comic Con Ivan Costa e o convidado Aleph Eichemberg, com mediação de Marco Prado; com os artistas convidados Edgard Andreatta, Wanderson Sereni e Emerson Sereni, com mediação de Harlen Felix; e com escritores locais, com mediação de Reynaldo Damazio.

Entre os artistas estiveram o escritor e ator global Antonio Calloni e a atriz Fabiana Karla, a cantora Margareth Menezes (ao vivo de Salvador/BA), o cantor e compositor Toni Garrido, a cantora Luedji Luna, e a atriz Carla Fioroni. Também marcaram presença artistas de Votuporanga e região com apresentações marcadas pela interação do público por meio de comentários, compartilhamentos e curtidas.

Num dos pontos altos do evento, a Cia. dos Pés apresentou no formato drive-in, na Cidade Universitária, o espetáculo inédito “Entre Nós” que encantou a todos com um lindo texto e um show de movimentos, acrobacias, luz, trilhas e efeitos.

Flivinho

O Festival Literário de Votuporanga também teve um espaço reservado para as crianças. O Flivinho fez parte da programação escolar de Votuporanga e região, por meio da parceria com a rede municipal e com os 65 municípios do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista e apoio da Secretaria Municipal de Educação.

A Secretária de Cultura e Turismo Janaina Silva agradece a participação do público e garante que a próxima edição já está sendo planejada. “O Fliv 2021 foi um verdadeiro sucesso. Nós tivemos a adesão de toda a comunidade de Votuporanga e região e o sentimento é de alegria, realização e gratidão. Agora, já estamos nos planejando para a próxima edição que marcará os 85 anos de Votuporanga. Esperamos que o Parque da Cultura seja tomado pelas pessoas em um evento presencial e também transmitido pelas redes sociais, de forma híbrida”, afirma.