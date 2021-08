Obras e projetos em andamento, assim como o novo Plano Diretor, visam projetar o município para um desenvolvimento sustentável

publicado em 06/08/2021

Novo mapa de Votuporanga para os próximos dez anos já prevê a implantação de dois anéis viários e expansão territorial (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA preocupação com o futuro, especialmente diante do atual cenário de crise sanitária e econômica se mostra ainda mais essencial. Todos querem que Votuporanga cresça e se desenvolva, mas para que isso ocorra é preciso planejamento para que os bons índices sociais acompanhem os índices econômicos.E foi para traçar esse futuro sustentável que há pouco mais de dois anos o atual prefeito, Jorge Seba (PSDB) que à época era secretário de Planejamento, deu início ao novo Plano Diretor, que traz as diretrizes para o crescimento da cidade para os próximos dez anos.Ao deixar a secretaria para se candidatar e ser eleito prefeito, Seba nomeou para o seu lugar a arquiteta TássiaGélio Coleta Nossa, que já fazia parte de sua equipe na Pasta, para dar continuidade ao projeto, que foi entregue à Câmara no início da agenda em comemoração aos 84 anos de Votuporanga.“Estamos falando sobre esperança, e no Plano Diretor estamos prevendo e preparando Votuporanga para o futuro já traçando as diretrizes para tudo que vai acontecer na cidade nos próximos dez anos. A expansão territorial depende muito do proprietário da terra de lotear aqueles espaços e se houver nós já temos definidas as diretrizes, por exemplo, viárias, onde cada rua vai seguir, qual a largura dessas ruas, o que vai virar avenida, rotatórias, transposições, etc”, explicou a secretária.Para traçar essas diretrizes, segundo ela, foram realizados dois anos e meio de estudos em conjunto com a participação da população por meio de oficinas comunitárias com moradores em todas as regiões, sendo que todos tiveram a oportunidade de propor melhorias para a cidade, Vila Carvalho, Simonsen e área rural.Ao ser questionada sobre os principais pontos do Plano Diretor, Tássia apontou a importância da criação de dois anéis viários no município, para direcionar para fora do centro da cidade o fluxo do trânsito.“Essa ideia dos anéis viários [interno e externo] foi, inclusive, do Jorge quando ainda era secretário. Como a cidade não foi pensada para o futuro lá no começo, não se previa esse grande fluxo de veículos que nós temos hoje, então hoje nós estamos pensando e planejando o futuro de forma a tirar os carros do centro e levando esse fluxo mais rápido para fora da cidade”, concluiu.Feito o planejamento para um crescimento ordenado, em paralelo já foram adotadas ações também visando o desenvolvimento econômico e social do município, por meio de um dos maiores anseios da população: a geração de empregos.De olho nessa realidade, o prefeito Jorge Seba desenvolveu e a Câmara Municipal aprovou um projeto para ampliar incentivos fiscais às empresas que pretendem se instalar em Votuporanga. Agora empreendimentos com mais de 200 funcionários já contam com benefícios, como, por exemplo, o custeio do aluguel mediante alguns requisitos.Antes, apenas empresas com mais de mil funcionários poderiam se beneficiar. A intenção, segundo a Prefeitura, é atrair empresas e assegurar suas efetivas implantações e ampliações, confiante de que somente um parque industrial, comercial e de prestação de serviços com expressivo número de estabelecimentos é capaz de gerar empregos e produzir riquezas, tornando sólidos os alicerces do desenvolvimento social e econômico.“Manter o equilíbrio entre saúde e economia neste momento de enfrentamento da pandemia ao Coronavírus tem sido um dos principais desafios. Além de dar suporte a empresas e indústrias já instaladas na cidade, também é preciso atrair novos empreendimentos, notadamente de pequeno e médio portes”, disse o prefeito Jorge Seba.Além do planejamento para o futuro, a cidade também já iniciou algumas das obras necessárias para esse crescimento ordenado e o atendimento da população, que tende a crescer com esse desenvolvimento.Uma das principais iniciativas nesse sentido é o desassoreamento da Represa Municipal, que vai garantir o abastecimento da população por, pelo menos, mais três décadas, já levando em consideração um grande desenvolvimento populacional.Já foi dado início aos estudos e procedimentos técnicos que vão possibilitar o desassoreamento, que desde a sua inauguração, na década de 1970, vem sofrendo com o acúmulo de areia. O projeto visa remover os sedimentos acumulados, devido às ações humanas e fenômenos naturais para o melhor aproveitamento da área.O processo começa pela batimetria, que se trata de uma radiografia do fundo da represa, responsável pelo levantamento batimétrico relacionado às medições de profundidade. A operação revela a quantidade de água disponível, com intenção de estabelecer a quantidade de sedimentos que devem ser retirados pela Saev Ambiental, e dessa forma aumentar a capacidade de fornecer água potável para a população.Na zona Norte, por exemplo, já foram dados os primeiros passos para o processo de revitalização da Avenida Emilio Arroyo Hernandes, um projeto ousado defendido pelo prefeito Jorge Sebadesde a campanha e que já tem a liberação de R$1,5 milhão liberado pelo Governo do Estado para ser iniciado.O objetivo, segundo a proposta, é transformar a via em um dos principais cartões postais de Votuporanga, com todos os dispositivos de acessibilidade, conforto e segurança, boulevard (convivência), ciclovia, iluminação de LED, paisagismo e arborização, de forma a valorizar e contribuir com o desenvolvimento de toda zona Norte e contemplando, também, mais vagas de estacionamento.“Esta é uma importante obra prevista no nosso programa de governo que vai proporcionar melhorias no trânsito e valorização daquela área”, explicou o prefeito Jorge Seba.Já pensando também em qualificar os jovens votuporanguenses para o futuro, Seba conquistou para Votuporanga uma unidade da Casa da Juventude, projeto que irá oferecer espaço multiuso de apoio ao público jovem no início da vida profissional. A obra, que terá 240m² de área construída, será edificada na Avenida José Martins Miravetti, esquina com a Avenida Mário Pozzobon, na zona Norte da cidade.Depois de pronto, o espaço terá ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, busca de oportunidades de emprego e renda, além de área de trabalho colaborativo, estimulando a criação de novos projetos e negócios entre o público juvenil.O projeto vai ajudar jovens na busca por oportunidades de emprego e renda com ações voltadas para a qualificação profissional, economia criativa, empreendedorismo e convivência.Ainda na zona Norte estão em andamento as obras de construção do Hospital Veterinário Público, que está sendo construído em um terreno cedido pela Prefeitura, de 3.446,37 m², localizado na avenida Mário Pozzobon, e irá contar com uma estrutura de 480 m², com salas cirúrgicas e equipamentos. O investimento estimado é de R$ 3,4 milhões.Após conclusão do prédio, a contratação de funcionários e o custeio das atividades assistenciais ficarão sob responsabilidade do município. Serão oferecidos gratuitamente serviços para cães e gatos, como consultas veterinárias, cirurgias e exames de ultrassom, raio-x e endoscopia."É uma importante conquista para a nossa cidade, que contará com serviço gratuito em benefício da causa animal, que também interfere positivamente na saúde pública", comemorou o prefeito Jorge Seba.Do outro lado da cidade, na zona Sul, outro trabalho visando o futuro está em andamento. Trata-se do desfavelamento do Matarazzo e Esmeralda. Serão construídas cerca de 180 casas na área localizada na região sul, ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do Jardim Vivendas.“O objetivo maior nosso é oferecer, em breve tempo, moradias dignas às famílias que residem há mais de 50 anos no local”, disse Seba.Outra obra importante é a reconstrução da ponte do Córrego Boa Vista, localizada na estrada municipal VTG 342, que irá beneficiar aproximadamente 200 moradores que que residem na região. O investimento será de R$803.517,97, sendo R$723.166,17 de recurso destinado da Defesa Civil do Estado e o restante, R$80.351,80 do município."Com o apoio do Governo do Estado e por intermédio do deputado Carlão Pignatari, recebi o projeto já aprovado com recursos de mais de R$800 mil destinados para a reconstrução da ponte do Córrego do Boa Vista que, há mais de 5 anos espera por essa restauração e agora vamos realizar essa obra, mais um presente para a cidade que está prestes a completar 84 anos", ressalta Seba.Todo esse trabalho voltado para o desenvolvimento, no entanto, não pode vir desacompanhado de um investimento eficiente em educação. Pensando nisso, foram realizadas ampliações nas escolas de Simonsen, já entregue, e do Pacaembu que será inaugurada no próximo dia 12.Em Simonsen, o Cemei "Benedita Alves de Oliveira" ganhou duas novas salas de aula e banheiros para alunos, com acessibilidade. Durante a inauguração também foi anunciada a construção de uma nova sala para a secretaria e de mais banheiros para funcionários. Já o Cemei "Vandira Figueira da Costa Zacarias", no Pacaembu também será ampliada ganhou duas novas salas para berçários e maternais. A cerimônia de inauguração começa às 17h.O município também já abriu a licitação para a construção do novo Cemei “ProfªMagalyMaguolloSeba”, no bairro Cidade Jardim, zona Norte do município. Com um investimento de R$ 2,5 milhões, a nova escola irá atender a 188 crianças com idades entre 0 e cinco anos.A unidade será construída em terreno da Prefeitura localizado na rua Fauzi Salomão Kanso, em uma região onde os bairros que já existem e os novos, que estão em fase de implantação, deverão somar cerca de 1.800 casas.Além disso, foi conquistado junto ao Estado os recursos para a construção de uma escola estadual de tempo integral no bairro Pacaembu para cerca de 600 alunos do 6º ao 9º ano e também ensino médio.Em conjunto com as obras e conquistas a Prefeitura lançou o programa “Escola Mais Segura” que, além de garantir segurança sanitária aos alunos na retomada das aulas presenciais durante a pandemia, também implantou medidas para garantir a segurança física das crianças dentro do ambiente escolar.Serão instalados botões de emergência, para acionar a polícia rapidamente em caso de invasões ou algo semelhante, e uma central de monitoramento 24 horas, que será acompanhada em tempo real pela Secretaria de Educação, além de inspetores e portas com leitores de biometria, que permitirão a entrada apenas de pessoas cadastradas.Em consonância com todas as demais ações, caminha também a atenção social, que aliás foi adotada como uma das prioridades na atual gestão. O objetivo, segundo o próprio prefeito Jorge Seba, é garantir que todos os votuporanguenses se sintam acolhidos pela cidade que escolheram para viver.Colocando esse propósito em prática, foram desenvolvidas inúmeras ações solidárias, como, por exemplo, o Prato Solidário, desenvolvido pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, que distribuiu mais de 35 mil marmitas para pessoas em vulnerabilidade social.Em conjunto com a ação também caminha a Campanha “Aquece Votu”, que arrecada e distribui agasalhos e cobertores para os mais necessitados, o "Vacina Contra a Fome" com arrecadação de leite de caixinha durante a vacinação da Covid-19 e "Roupas Solidárias", além de arrecadações de cestas básicas, roupas e agasalhos, cobertores e móveis."Muitas pessoas não têm o que comer, vestir ou até mesmo se proteger do frio e também ocorre o contrário, muitas têm alimentos, roupas e agasalhos que não usam mais e que podem servir e alimentar quem precisa. Toda essa ajuda é muito importante e faz o bem não apenas a quem necessita, mas também a quem está doando", destaca Rose Seba.A pandemia do coronavírus, no entanto, deixou ainda mais evidente a necessidade de uma gestão séria e eficiente em ações voltadas para o setor de saúde. Nesse aspecto a cidade viu isso em prática quando em menos de dez dias foi levantado o Hospital de Campanha no município, o primeiro, aliás, no interior do estado, feito com recursos próprios e o auxílio da iniciativa privada.A unidade disponibilizou 23 leitos de suporte respiratório e hemodiálise para os pacientes de Votuporanga, o que garantiu a assistência médica necessária a 231 pacientes, enquanto eles aguardavam vagas em UTIs. Dezenas de vidas foram salvas graças a medida.“A projeção inicial era de que nesse primeiro semestre nós investíssemos cerca de R$ 35 milhões na saúde, mas com o Hospital de Campanha e a compra de medicamentos nós encerramos o primeiro semestre com um investimento demais de R$ 45 milhões. Isso aumentou muito os nossos gastos com saúde, mas até hoje já passaram mais de 200 pessoas ali que foram tratadas e poderiam ter perdido suas vidas sem esse cuidado. Se fosse uma única vida já justificaria cada centavo investido”, concluiu Seba.Além do investimento no tratamento emergencial, foi investido também na recuperação plena dos pacientes acometidos com a doença. Por isso foi montado o Ambulatório Pós-Covid, que atende pacientes que tiveram alta da Santa Casa, Hospital de Campanha, UPA ou Hospital de Base.No local os assistidos passam por atendimento médico e são encaminhados para tratamento com equipe multidisciplinar de acordo com as necessidades de cada um. Estão disponíveis no Ambulatório fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista e assistente social com equipamentos e materiais necessários no processo de reabilitação.