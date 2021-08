Que a cidade é uma formadora de grandes atletas, isso já não é novidade para mais ninguém e por isso projetos buscam dar oportunidades para os jovens votuporanguenses

publicado em 06/08/2021

Projeto de fomento ao futebol ocorre no campão da Ferroviária e dá oportunidade para crianças da região começar a vida no esporte (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brGrandes atletas são descobertos, principalmente, em pequenos projetos sociais a tirar exemplo do recente medalhista olímpico de boxe, que foi revelado em um projeto no interior de São Paulo. Nesse contexto já não é novidade que Votuporanga sempre esteve engajada em iniciativas que dão oportunidades para crianças e jovens dos quatro cantos da cidade para começar no esporte.O esporte muda vidas. É como o coordenador do Centro de Formação de Natação Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, define os projetos que iniciam antes de grandes atletas, grandes seres humanos.“Usamos o esporte como uma ferramenta de construção social e a gente não visa só a performance. Ela tem que ser enxergada pelos dirigente, técnicos, pais e diretoria como uma ferramenta para se alcançar um objetivo maior. A medalha mantém a motivação serve de espelho para novas gerações, trazer novos atletas, mas o objetivo principal é a construção holística do ser humano. Tornar ele mais preparado para viver em sociedade, aprender a respeitar regras, o espaço das outras pessoas, se colocar profissionalmente no futuro. Esporte transforma a vida das pessoas”, disse ele.Um atleta, antes de tudo é campeão da disciplina, da consistência do comprometimento e da dedicação. É nesse contexto que os atletas votuporanguenses são formados. O exemplo mais recente é o nadador Heitor Napolitano Fonseca Reis, que conquistou na semana passada o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro da categoria 200 m borboleta.Na modalidade ainda, a cidade conta com o atleta que pode participar do próximo ciclo paralímpico, ÉrikBailon de Souza Oliveira, campeão dos Jogos Parapan-Americanos nas categorias 100 metros Costa, 50 metros Livre e no revezamento 4x100 metros Medley.“Agora como coordenador espero que consigamos novos atletas como o Heitor e o Érik para continuar essa safra e destacar Votuporanga como um grande celeiro de nadadores, seguindo aquela saga que foi iniciada nos anos 60 quando a gente tinha atletas de destaque nacional. Votuporanga tem vocação para a natação e esperamos como dirigente poder oferecer essa condição para que a gente se mantenha como destaque no cenário nacional e servindo de referência para os municípios de outras regiões”, finalizou Xaninho.A Prefeitura de Votuporanga tem oferecido por meio de ginásios e centros esportivos públicos estrutura para dar suporte ao início dos jovens na carreira. “É uma honra para Votuporanga ter jovens atletas que representam a cidade em campeonatos como esse. Possuímos um complexo muito bem equipado e estruturado com ótimos profissionais que, não apenas treinam, mas incentivam para que esses esportistas possam realizar seus sonhos e, essa conquista é um presente não apenas para quem participa, mas também para toda a cidade que está prestes a completar 84 anos”, disse o secretário Fabiano Gimenez.O fomento não é só na natação, mas também nas escolinhas de futebol. Hoje, Votuporanga conta com as escolinhas de base no Complexo Esportivo “Faies Habimorad”, o conhecido campo da Ferroviária, que além de uma formação para o atleta, atende todas as crianças da região por meio de um projeto social para agregar e apoiado pela Prefeitura de Votuporanga.A escolinha completou três anos de existência ao lado da população da região Sul e com treinos comandados pelo técnico das categorias de base, o Rilla. “A gente tem o lado social mas procuramos ajudar também na questão além, porque o esporte tem o poder transformar as crianças e a comunidade. Temos um papel importante, porque conseguimos integrar a sociedade. As crianças aqui tem um critério, temos parceria com a escola Esmeralda, aonde os alunos para poder frequentar o treinamento precisa ir às aulas. Temos essa comunicação ativa e contínua com a escola Esmeralda”, disse.Isso é um apoio que vem, principalmente, das pessoas que vivem o futebol e do esporte transformam vidas, como o presidente da Votuporanguense, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, que trabalha com o futebol profissional da cidade.“O esporte seja em qualquer modalidade, ele é transformador, ele te leva para o lado saudável da vida, esporte não combina com drogas. Uma criança que entra no mundo do esporte não irá dar margem para coisas erradas na sua vida. Que o esporte seja sempre prioridade em qualquer administração da nossa querida e amada Votuporanga”, finalizou.