publicado em 06/08/2021

De um castelo neogótico da década de 50 a um parque enorme, Votuporanga tem vários "tesouros" espalhados pelo seu território. Da mesma forma que existem as sete maravilhas do mundo, existem as daqui também, porque cada um desses pontos trazem uma mistura de beleza com história.Para celebrar o aniversário do município, o jornal A Cidade deu um giro por Votuporanga, passando por cada um desses pontos. Vamos explorar?A Catedral Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida foi construída na década de 1950, em estilo neogótico clássico, de acordo com a Prefeitura. A parte de dentro impressiona tanto quanto a de fora, com vitrais e afrescos no teto. Entre as duas torres frontais, fica um mirante - a escadaria que leva até ele, aliás, passa pela máquina do relógio. A subida termina numa vista da área central do município que impressiona (e rende fotos ótimas).A igreja fica na conhecida praça "Dr. Fernando Costa", conhecida como Praça da Matriz (daí o nome), na rua Alagoas, no Patrimônio Velho. Uma passada nessa praça rende um passeio histórico com vistas bonitas. Isso porque lá, além da igreja, fica a Fonte Luminosa, que passou por uma revitalização e agora conta com 184 jatos iluminados d'água. Esses jatos são capazes de fazer diversas combinações, ao som de um repertório que muda conforme a ocasião. A fonte funciona todos os dias, das 19h às 22h.Outro ponto interessante da praça é o Marco Zero e Obeslico, que fica logo atrás da Fonte Luminosa. O obelisco homenageia os pioneiros que chegaram a Votuporanga entre a fundação e a transformação para município e Comarca. É uma referência ao marco zero da fundação, no ano de 1937.O projeto original, que ficou guardado por anos no Museu Público Municipal, é do pintor RenzoFogaro, formado pela Academia de Belas Artes de Veneza, idealizado nos anos 60.Logo depois da Igreja Matriz (ou antes, dependendo do sentido que você estiver andando), na rua São Paulo, está a Concha Acústica "Professor Geraldo Alves Machado", também conhecida como o "Teatro do Povo". Ela teve seu projeto de construção aprovado em 1962 e foi revitalizada em 2013.A Concha tem 650 assentos fixos e espaço para 400 cadeiras em frente ao palco. É um espaço para eventos culturais, artísticos e religiosos, tendo recebido shows de artistas e bandas, como, por exemplo, Zélia Duncan, Raimundos e O Teatro Mágico.Dando mais alguns passos, depois da Concha, você está a rua Amazonas, que foi revitalizada para trazer um novo conceito de centro comercial para a cidade.A intenção da obra foi melhorar o tráfego de pessoas pela rua, proporcionando mais mobilidade. Os pedestres têm à disposição diversos bancos e lixeiras, além de rampas de acessibilidade com corrimãos para pessoas com deficiência.O projeto também trabalhou a parte estética e paisagística, com, por exemplo, o plantio das "palmeiras de saia" ao longo do trecho e as floreiras. Já a iluminação conta com fiação subterrânea, um sistema é inédito na região.A sinalização de direção das ruas e a orientação com os nomes das vias que cruzam com a Amazonas fica dispostas de forma mais visíveis nos semáforos, seguindo o padrão utilizado na Avenida Paulista, em São Paulo (capital).O lugar é enorme e tem diversos pontos que merecem ser destacados. O que mais se sobressai, quando você chega no parque ou passa por ele, é o Centro de Informações Culturais e Turísticas "Marão Abdo Alfagali". A estrutura se destaca pelo seu tamanho e formato abobadado.Lá dentro, você encontra a biblioteca, o cinema cultural, uma área para shows, oficinas de artesanato, dança, pintura e diversas mostras; além da área administrativa da Secretaria da Cultura e Turismo.O parque fica na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº3112, no Jardim Alvorada e faz parte do complexo do Centro de Lazer do Trabalhador "Oscar Bottura".O espaço - que fica no Bosque Maximino Hernandes, na rua Emílio Nogueira, no bairro Vale do Sol - é uma oportunidade para se desligar (um pouco) da correria da "vida urbana" e mergulhar num ambiente cercado de árvores.A trilha, construída numa passarela suspensa de madeira que lembra um deck, é curta (tem 340 metros de extensão), mas traz informações e curiosidades sobre o que você encontra por lá (espécies de árvores, cupins, formigas etc). Ao andar, você ouve o farfalhar das folhas, agitadas pela vida ao redor.Falando em se afastar da "vida urbana", outro lugar para isso é o Horto Florestal, que fica ao localizado ao lado da represa de captação de água da Saev (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga), a 3,4 quilômetros do centro.O horto tem capacidade para acomodar 700 pessoas. O local é destinado ao lazer das famílias votuporanguenses e de toda a região que não tem acesso a clubes recreativos (ou preferem não frequentá-los). Isso porque entrar e explorar o local é gratuito.O complexo tem diversos atrativos. Entre eles, estão: piscina natural com pedras ornamentais, cascata de água corrente, com capacidade para 80 pessoas; represa artificial com 1.712 metros (tipo prainha artificial), com plataforma e quiosque no seu interior, com capacidade para aproximadamente 400 pessoas; quiosques naturais com cobertura de coqueiro sobre madeira; e quiosques de alvenaria contendo churrasqueiras, mesas, pias, balcões e outras acomodações.O horto fica na Estrada Municipal Mario Dorna (VTG 448), aberto de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h e aos finais de semana das 8h às 17h.Agora indo para o outro lado da cidade, na zona Norte, está o Parque Municipal "Bosque das Nações", onde fica a Mata dos Macacos. O parque fica perto da empresa Patense Feed, no bairro Pozzobon.O parque é uma área de preservação ambiental e de lazer, voltada principalmente à população adepta à prática de caminhadas. A Reserva Ecológica passou por uma obra de revitalização e conta, atualmente, com um projeto paisagístico.O local tem vários bancos e lixeiras, ao longo de todo o calçamento externo, que foi feito com lajotas intertravadas e guias de concreto. Além disso, todo o trecho das ruas Alemanha, Inglaterra, Holanda e Ana Brandit Bocchi foi iluminado.Outro diferencial do parque é a sua academia ao ar livre, que tem equipamentos básicos de baixo impacto físico, como remada sentada, alongadores, simulador de caminhada, multe exercitadores, entre outros.Já na parte de fora do parque, as crianças podem brincar num parquinho com diversos brinquedos. Entre eles, estão: balanços, gangorras e até uma casinha com escorregador.