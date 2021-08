Com uma adesão acima do esperado e de forma tranquila, milhares de alunos voltaram às salas de aula depois de mais de um ano e meio de paralisação

publicado em 02/08/2021

Escolas municipais de Votuporanga voltaram a receber os alunos de forma presencial na segunda-feira (2); 90% dos alunos aderiram ao plano (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

As escolas municipais de Votuporanga retomaram na segunda-feira (2) as aulas presenciais em formato híbrido. Com uma adesão acima do esperado e de forma tranquila, milhares de alunos voltaram às salas de aula depois de mais de um ano e meio de paralisação por conta da pandemia da Covid-19.

O A Cidade percorreu as unidades escolares para acompanhar esse retorno. Nas portas de cada colégio foram colocados tapetes sanitizantes, onde para entrar é preciso limpar os pés com água sanitária. Ainda na entrada foram montados “totens” com álcool gel e a temperatura a aferida por termômetros digitais.

“Os pais podem optar pelo retorno das aulas presenciais híbridas e/ou remotas em nossas escolas seguindo a três grandes protocolos (sanitário, pedagógico e de segurança), que garantem um espaço seguro para todos os nossos alunos. O retorno é uma grande conquista, nós estamos muito felizes com essa possibilidade de reabrir as nossas escolas e ter novamente conosco os nossos alunos, tendo uma educação de qualidade, segura e de acolhimento”, disse o secretário da Educação Marcelo Batista ao A Cidade.

À nossa reportagem, Lucidalva Neto Honório, diretora da CEM (Centro de Educação Municipal) “Prof. Benedito Israel Duarte”, disse que dos 512 alunos matriculados, 340 já aderiram a retomada em formato híbrido. Ele afirmou ainda que a retomada foi muito bem planejada e saiu ainda mais tranquilo do que se imaginava.

“Com 35% de nossa capacidade nós estamos recebendo de sete a nove alunos por sala de aula. Tudo começa desde a entrada, onde os alunos são higienizados e nas portas das salas tem os tapetes sanitizantes para o aluno higienizar os pés para entrar na sala. Dentro da sala cada criança tem o seu kit com álcool em gel, sabonete, toalhas, enfim, tudo preparado com muito carinho e segurança para receber nossos alunos. Os pais também ajudaram bastante dando uma boa orientação em casa, pois percebemos que os alunos já vieram para escola sabendo que não poderiam abraçar o coleguinha, então não tivemos grande problema para manter o distanciamento”, disse a diretora.