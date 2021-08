Projeto de lei do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) obriga a Secretaria de Trânsito a indicar um telefone direto para denúncias de estacionamento irregular

publicado em 17/08/2021

Cabo Renato Abdala apresentou a proposta para a criação de um “disque denúncia” para estacionamento irregular (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão de segunda-feira (16) o projeto de lei de autoria do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) que obriga a Secretaria Municipal de Trânsito a indicar um telefone direto para denúncias de estacionamento irregular no município. De acordo com o autor, a medida visa tornar a fiscalização mais eficiente.

“A gente conhece na prática como funciona o sistema. A pessoa liga para o 190 para denunciar e a ligação cai lá em Rio Preto, depois ela é repassada para Fernandópolis, para só depois ser enviada para o PM de Votuporanga, que aciona a Secretaria de Trânsito. São poucas vagas para deficientes e idosos na cidade e sempre tem aquele brasileiro que não respeita, então esse projeto visa encurtar esse trâmite e resguardar os direitos tanto do idoso quanto do deficiente”, explicou o vereador.