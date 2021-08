Desde março, o músico Rodrigo Soares, da dupla Wesley e Gustavo, enfrenta o desafio de criar sozinho a Maria Júlia, de três anos

publicado em 06/08/2021

Desde março, quando sua esposa faleceu de Covid, o músico Rodrigo Soares enfrenta do desafio de criar sozinho sua filha, Maria Júlia (Foto: Arquivo pessoal)

Em março, considerado o pior mês da pandemia em Votuporanga, o músico Rodrigo Antônio Soares, “o Wesley” da dupla Wesley e Gustavo, perdeu a esposa para a Covid.

Ela se chamava Vanessa Carla Baldini Zanutto, tinha 34 anos e ficou internada na Santa Casa por 14 dias (11 na UTI) antes de falecer. Quatro dias depois, sua mãe, Nilce Baldini Zanutto, também morreu por complicações da doença, aos 54 anos. Além do luto pela perda das duas, o músico precisou enfrentar outro desafio ao mesmo tempo: criar a filha pequena, Maria Júlia, de três anos, sozinho.

Em entrevista ao jornal A Cidade, Rodrigo comentou sobre como tem sido essa experiência e contou qual tem sido o maior desafio desses últimos cinco meses.

Desafios

O músico e Vanessa se conheciam há 16 anos: um de namoro e 15 de casamento, segundo ele. Além do amor, o relacionamento contava com muito companheirismo. E Rodrigo contou que é justamente isso que faz mais falta na sua vida atualmente.

“O maior desafio é a saudade. A luta diária a gente já era meio acostumado. Conciliar trabalho, música, filha. Agora, sinto a falta do companheirismo”, disse Rodrigo.

É comum, quando uma criança perde um dos pais, as avós se mobilizarem ainda mais para ajudar a criá-las. Mas, no caso da pequena Maria Júlia, ela também precisou lidar com a perda da avó materna logo após ter perdido a mãe. Agora, o músico contou que quem mais ajuda na criação dela são os padrinhos.

“Antes era um trabalho dividido, agora veio tudo para mim. Mas tem que ter força e ir tocando. Os padrinhos ajudam muito. Graças a Deus, tem a família, que ajuda bastante”, disse o músico.

Aliás, Rodrigo disse que, apesar da tristeza e dos desafios em criar a filha, ele pretende continuar tocando, tanto a vida quanto no sentido literal mesmo. Isso porque a dupla sertaneja pretende retomar os trabalhos em setembro deste ano.