Por intermédio do presidente da Alesp, Carlão Pignatari, Estado está investindo R$ 90 milhões em obras na Péricles Belini

publicado em 05/08/2021

Obras para a construção do trevo de acesso à Vila Carvalho foram iniciadas nos últimos dias (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de décadas de reivindicações e acidentes, a Vila Carvalho,um dos mais antigos povoados de Votuporanga (edificado em meados de 1920) ganhará um trevo seguro de acesso. As obras, que foram intermediadas pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), já foram iniciadas e fazem parte de um pacote de R$ 90 milhões de investimentos na rodovia Péricles Belini, a SP-461.Sem um trevo de acesso, entrar e sair da Vila Carvalho se tornou uma tarefa perigosa, em razão do fluxo cada dia mais intenso de carros e, principalmente, caminhões pela rodovia. Quem mora por lá já estava cansado de ver acidentes e pessoas perdendo suas vidas, o que, agora, já tem prazo para terminar.Quem passou pela pista nos últimos dias, sentido Nhandeara, já percebeu que ela se tornou um canteiro de obras. Serão cerca de 30km de melhorias que vão desde a recuperação do pavimento até a13 quilômetros de terceira faixa, sete dispositivos de acesso e retorno, drenagem e nova sinalização vertical.“As obras do trevo da Vila Carvalho já foram iniciadas, assim como em todo o trecho da rodovia Péricles Belini. Essa é uma grande conquista para todas as famílias da região, que terão mais segurança e facilidade no transporte. A Vila Carvalho tem uma importância histórica para Votuporanga, e estamos todos felizes com mais essa realização para a nossa cidade”, disse Carlão ao A Cidade.Também à nossa reportagem o prefeito Jorge Seba (PSDB) comemorou à conquista do trevo e de outras melhorias já em andamento para atender as demandas das cerca de 90 famílias que ali vivem."Essa é uma obra muito importante, que foi aguardada há anos. Agradeço ao deputado Carlão Pignatari que tem nos ajudado de forma extraordinária com essas conquistas. Recentemente, estive em São Paulo onde solicitei ao DER que avalie a construção do acesso pela rodovia à vicinal que liga Votuporanga a Valentim Gentil", concluiu o prefeitoO prazo para a conclusão das melhorias na Péricles Belini, conforme o cronograma de obras, é de 18 meses.