O evento voltou a integrar a agenda de aniversário da cidade e terá cerimonial de abertura on-line, transmitida a partir das 19h

publicado em 04/08/2021

Agenda comemorativa do aniversário de Votuporanga será retomada hoje com a abertura oficial do Fliv (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Depois de um dia sem eventos alusivos à comemoração dos 84 anos de Votuporanga, a agenda será retomada nesta quinta-feira (5) com a abertura oficial da 11ª edição do Fliv (Festival Literário de Votuporanga). Toda a programação poderá ser acompanhada pelas redes sociais do evento on-line e também pela plataforma do Governo do Estado de São Paulo, o “Cultura em Casa”.

As primeiras atrações do evento serão voltadas para o público infantil. Às 8h, as crianças poderão conferir o espetáculo infantil “Branca de Neve”, da Cia Polichinelo. Em seguida, às 9h, será a vez do mágico Volckane apresentar o espetáculo “Viagem ao mundo da ilusão”. A contação de histórias “Lendas do folclore brasileiro”, com Gigio Mantovani, será às 9h30.

Já às 10h, o Fliv será palco para a capoeira, com Leonardo Augusto. A contação de histórias com a Cia Polichinelo será às 10h30, mesmo horário em que acontecerá a oficina “Boneca abayomi em feltro”, com Adriana Reis.

Às 11h, serão promovidas a contação de história “O menino e o mar”, com a Cia. Entre Aspas, e a oficina “Arte e dança: jazz iniciante e intermediário”, com Amanda Cunha, Amanda Gratão e Camila Covre. Encerrando a manhã, às 11h30, será promovida a oficina “massinha de modelar”, com Bruna Souza.

O primeiro espetáculo do período da tarde será “A vaca que queria voar”, com a Cia Polichinelo, às 13h. O próximo encontro, às 14h, será com o mágico Giovanni Bright, que já participou de vários programas de TV, com destaque para as emissoras Band, Globo, Rede TV, SBT e TV Record.

Em seguida, a Cia. Entre Aspas conta a história “Os piratas e o tesouro perdido”. Às 15h, será a vez da oficina de musicalização com Isabela Carvalho e Thais Pestana. Já às 15h30, será realizada a oficina “Arte em sucata”, com Cristina Okoti, Eliana Pavani, Ligia Rodrigues e Rosicler Dourado. A Cia Polichinelo volta ao palco do Fliv para contar histórias às 16h. Finalizando a programação infantil do dia, a Cia. Entre Aspas conta a história “A cidade alegria e os três palhaços”, às 17h30.

Durante toda a programação, o público poderá conferir as surpresas literárias, com Adriana Couto; e a exposição “OSGEMEOS: Segredos”, da Pinacoteca de São Paulo, museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

No período da noite, o grupo Os Partideiros se apresenta das 18h às 19h, quando será realizada a abertura oficial da 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga.

Em seguida, às 19h45, será promovido o bate-papo “Entre a escrita e a crítica”, que tem como homenageado Solano Trindade. A escritora convidada Lívia Natália e Fernanda Felisberto, que passou a integrar a curadoria literária do evento, falarão sobre os “rumos” da Literatura Brasileira. Trazendo escritores negros para conversar, essa mesa pretende também fazer refletir e naturalizar a presença de pessoas nos espaços de conhecimento, como críticos, intelectuais e pensadores.