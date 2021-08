Associação transmitirá ao vivo pelos seus canais digitais o sorteio da moto Honda Start 160 e dos dez vales-compras de R$ 500

publicado em 13/08/2021

As lojas participantes da promoção seguem distribuindo os cupons até este sábado (14) (Imagem: Divulgação)

Na terça-feira (17), a partir das 9h, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) transmitirá ao vivo pelos seus canais digitais o sorteio da moto Honda Start 160 e dos 10 vales-compras no valor de R$ 500,00. Os prêmios fazem parte da campanha “Onde tem amor, tem presente”, anunciada para colaborar com o incentivo às vendas do Dia dos Pais, comemorado em 8 de agosto.

Ainda dá tempo de concorrer. As lojas participantes da promoção seguem distribuindo os cupons até este sábado, dia em que o comércio fica aberto das 9h às 13 horas. Por conta da data especial do Dia dos Pais, a abertura até 18 horas, que geralmente ocorreria no segundo sábado do mês, foi antecipada para o primeiro (7).

Os cupons começaram a ser entregues no início de agosto no ato da compra pelas dezenas de lojas associadas à ACV. Os comerciários responsáveis pelas vendas feitas aos clientes sorteados receberão o vale-compras de R$ 150,00 cada.

“A antecipação da abertura em horário especial para o sábado até 18 horas surtiu um efeito bastante positivo, por oferecer maior oportunidade de compra, inclusive para clientes de outras cidades da nossa região. De forma geral, acreditamos num incremento de 10% neste movimento”, afirma o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.