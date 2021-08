Ação integra calendário da Prefeitura de Votuporanga; Semana Nacional da Pessoa com Deficiência também foi abordada

publicado em 27/08/2021

A 11ª edição da Semana do Bebê promoveu uma programação voltada ao tema da primeira infância, abordando cuidados no desenvolvimento infantil (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A 11ª edição da Semana do Bebê, que teve início na última segunda-feira (23) encerra nesta sexta-feira (27) e, durante a semana toda, promoveu uma programação voltada ao tema da primeira infância, abordando cuidados no desenvolvimento infantil desde o planejamento familiar, no pré-natal, passando pelo nascimento até a criança completar seis anos de idade, visando contribuir efetivamente na proteção integral e integrada com as crianças.

Devido à pandemia da Covid-19, a programação este ano foi feita com atividades presenciais, seguindo os protocolos de biossegurança, e remotas, através de vídeos diários gravados pelos profissionais dos Cemeis (Centros Municipais de Educação Infantil), em parceria com profissionais da área da saúde e que foram enviados às famílias dos alunos via WhatsApp e Facebook.

A ação é realizada pela Prefeitura de Votuporanga por meio das Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, além da participação do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Unifev e Santa Casa junto ao Governo do Estado, através do Programa "São Paulo pela Primeiríssima Infância".

Em conjunto à programação da 11ª Semana do Bebê, entre os dias 21 e 28 deste mês, também se comemora a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e o tema foi abordado por meio de ações desenvolvidas pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga), que presta serviços nas áreas de assistência social, educação e saúde com a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança com deficiência e acolhimento às famílias.