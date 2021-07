Pré-cadastro agiliza atendimento; campanha é realizada em cinco postos volantes

publicado em 12/07/2021

Pessoas a partir de 36 anos podem ser imunizadas nesta terça-feira (13) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A partir desta terça-feira (13) a Secretaria da Saúde de Votuporanga antecipa a vacinação contra a Covid-19 para a população das faixas etárias de 35 e 36 anos. Pessoas com 36 anos receberão a primeira dose do imunizante na terça(13) e, na quarta-feira (14), será a vez do público que tem 35 anos.Ao se vacinar em qualquer um dos cinco postos volantes disponíveis, é obrigatório apresentação do comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS; e quem quiser colaborar voluntariamente com a campanha "Vacina contra a Fome", pode doar uma caixinha de leite. Também é importante se atentar ao tipo de blusa, dando preferência àquelas que deixem a área do braço livre, facilitando assim o momento da aplicação da vacina.No último domingo (11), o governador João Dória divulgou calendário com novos grupos a serem vacinados e, a partir da próxima semana, será a vez do público que tem entre 30 e 34 anos.Para as próximas faixas etárias, por enquanto, a Secretaria Municipal da Saúde informa que deve seguir o calendário divulgado pelo Governo do Estado, podendo adiantar dependendo do recebimento de novas doses.Para agilizar o atendimento, a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza um pré-cadastro no. A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente, proporcionando mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O formulário pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.A Secretaria da Saúde disponibiliza cinco postos volantes para realizar a vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. O Assary fica na avenida João Gonçalves Leite, 5394, bairro Jardim Alvorada; Associação Antialcoólica, na rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, situado à rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; e Capela Santo Expedito, localizada na rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.