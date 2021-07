No novo filme, a Vingadora confronta o lado mais sombrio da sua história quando surge uma conspiração ligada ao seu passado

publicado em 07/07/2021

No novo filme, a heroína (e Vingadora) da Marvel é perseguida por uma força implacável, disposta a tudo para destruí-la (Imagem: Divulgação)

Da redação

Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), também conhecida como Viúva Negra, confronta o lado mais sombrio de sua história quando surge uma perigosa conspiração ligada ao seu passado. Essa é a sinopse do seu filme solo, que estreia nesta quinta-feira (8) no Novo Cine Votuporanga.O cinema exibe o filme em duas sessões dubladas, às 16h e 18h30, nesta quinta e sexta-feira (9) e sábado (10); e no domingo (11) numa sessão dublada, às 16h, e uma legendada, às 18h30.Já quem quiser curtir o lançamento em casa poderá assisti-lo na plataforma de streaming Disney+, por meio do Premier Access (que tem custo adicional).No novo filme, a heroína (e Vingadora) da Marvel é perseguida por uma força implacável, disposta a tudo para destruí-la.Por isso, Natasha precisa lidar com o seu passado como espiã e com as relações que deixou para trás, tudo muito antes de se tornar uma Vingadora.Dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, "Viúva Negra" é o primeiro filme da fase quatro do UCM (Universo Cinematográfico da Marvel).Como o novo filme solo da Viúva Negra faz parte do universo cinematográfico dos estúdios Marvel, é importante ter assistido alguns filmes para não "boiar" neste lançamento.A primeira coisa que você precisa saber é que o novo filme se passa entre "Capitão América: Guerra Civil" e "Vingadores: Guerra Infinita", quando os heróis se dividiram e lutaram entre si. Natasha aproveita o período de fuga para voltar à terra natal e resolver alguns problemas do seu passado.A personagem aparece pela primeira vez no UCM em "Homem de Ferro 2", como uma agente da S.H.I.E.L.D para conter as extravagâncias do bilionário Tony Stark (Robert Downey Jr).Outros filmes importantes para o filme solo da heroína, em que ela teve participações (e revelações) importantes, são: "Vingadores", "Capitão América: Soldado Invernal", "Vingadores: Era de Ultron" e "Capitão América: Guerra Civil" (dica: assista esses filmes nessa ordem).