Com professores e profissionais da educação vacinados, Prefeitura acredita que o cenário agora seja propício para o retorno

publicado em 01/07/2021

Aulas serão retomadas de forma gradual e hibrida no dia 2 de agosto, segundo programação da Secretaria de Educação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de mais de um ano paralisadas e de serem adiadas por duas vezes, as aulas nas creches e escolas municipais de Votuporanga estão programadas para serem retomadas no dia 2 de agosto. A informação foi antecipada com exclusividade pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) em entrevista àDe acordo com o chefe do Executivo, como os professores e profissionais da educação já estão vacinados contra o coronavírus, criou-se um ambiente propício para a retomada das aulas.“O nosso plano é retornar às aulas, a princípio, dia 19 e 20 de julho só com os professores, que vão criar ali o plano de trabalho deles e no dia 2 de agosto as crianças voltam às aulas”, disse o prefeito.Ainda segundo Seba, a princípio essa retomada será em formato hibrido (presencial e on-line) e não obrigatório. “Tem muita gente querendo a retomada. Nesse período mais frio, que a pandemia está um pouco mais acelerada, a gente preferiu manter suspensas e a partir do dia 2 de agosto, iremos voltar gradualmente”, completou.As aulas na rede municipal de Votuporanga foram suspensas no dia 18 de março do ano passado e nunca mais voltaram. No início deste ano a Prefeitura chegou a programar a retomada para o dia 1º de março, mas houve um adiamento à época por conta do início da chamada segunda onda do coronavírus em Votuporanga.Em abril, quando os números da pandemia se estabilizaram, novamente se cogitou a retomada, mas após uma pesquisa com 4,3 mil pais de alunos, a Secretaria da Educação voltou a desistir do retorno, depois que 72% dos entrevistados opinaram de que ainda não era o momento.A possível retomada das aulas já foi comunicada aos pais em uma reunião virtual promovida pelas escolas no início do mês. Nos próximos dias a Prefeitura deve divulgar uma nota sobre o planejamento e os protocolos sanitários que serão adotados. Além disso, a Secretaria da Educação já anunciou a adesão a dois projetos, um com o Instituto Vila Educação, por meio do "Programa Compasso Socioemocional" e outro com o Google Brasil Internacional, através do "Google For Education".O "Programa Compasso", que irá trabalhar com a saúde emocional das crianças e professores, é uma ação do Instituto Vila Educação, organização que atua com políticas educacionais de fortalecimento ao processo de ensino à aprendizagem e inteligência sócio emocional, sendo uma das habilidades encontradas na Base Nacional Comum Curricular.Esse procedimento ajudará, segundo a Pasta, no plano de retomada das aulas presenciais previsto para o segundo semestre, pois, muitos alunos e professores, além de terem sido atingidos fisicamente, também sofreram algum impacto emocional, uma vez que o convívio diário entre colegas de profissão e amigos de sala de aula foi interrompido abruptamente ocasionando até depressão, entre outros aspectos."Com a retomada das aulas presenciais vamos preparar o acolhimento aos alunos nesse período de pandemia a fim de suprir suas dificuldades, sejam em aprendizagens ou emocionais, além de dar suporte à saúde emocional da equipe de profissionais da educação. Essa será a primeira etapa nesse retorno das aulas com o intuito de melhorar e dinamizar a rotina das nossas escolas", disse Marcelo Batista, secretário de Educação.A partir de julho, terá início a parceria da Secretaria da Educação com o "Google For Education" que beneficiará alunos e professores oferecendo formação continuada para qualificar o corpo docente e demais profissionais da área com cursos gratuitos de aperfeiçoamento e também disponibilizar ferramentas que auxiliarão na execução do ensino híbrido e tecnológico.