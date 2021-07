Projeto será no dia 25 de julho; encontro abordará obra do autor Aluísio Azevedo

publicado em 08/07/2021

Inscrições ilimitadas pelo Google Meet mediante cadastro prévio (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Biblioteca Municipal "Castro Alves", da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, promoverá mais uma edição do projeto "Clube da Leitura On-line" no dia 25 de julho a partir das 17h30. A realização, com inscrições ilimitadas, será pelo Google Meet mediante cadastro prévio.O conto que será debatido no encontro, do autor Aluísio Azevedo, é "Demônios", considerado por muitos um precursor da ficção científica brasileira pois, segundo a literatura, há mais de cem anos demônios invadiram a noite do célebre escritor naturalista levando-o a escrever um conto fantástico, que resultou na obra que será discutida. O debate será mediado por Mariana Soares, graduanda em Letras Português/Hebraico pela USP e fundadora do ateliê Nilo em Marte.LinksO link para o livro é:.Interessados em participar do "Clube de Leitura On-line" podem se inscrever pelo link:BibliotecaA biblioteca, que está funcionando com atendimento presencial apenas para novos cadastros, empréstimos e devoluções de segunda a sexta-feira das 9h às 15h, é anexa ao Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali". O endereço é Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, bairro Jardim Alvorada, no Parque da Cultura e o telefone é o (17) 3405-9670.