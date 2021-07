Show foi anunciado nesta sexta-feira (16) e vai fazer parte da programação do Fliv 2021

publicado em 16/07/2021

Toni Garrido vai realizar show no aniversário de Votuporanga, durante o Fliv 2021 (Imagens: Divulgação)

Da redação

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaína Silva, anunciou, nesta sexta-feira (16), o show do cantor Toni Garrido entre as atrações do dia 8 de agosto, quando se comemora o aniversário de 84 anos de Votuporanga.O anúncio fez parte do lançamento da 11ª edição do Fliv (Festival Literário de Votuporanga), transmitido em live nas páginas das redes sociais da Prefeitura e do festival.De acordo com a secretária, o show do cantor consolida o tema da edição deste ano do festival, que será: "infinitude e saberes ancestrais".Toni Garrido é o nome artístico de Antônio Bento da Silva Filho, que é um cantor, compositor, multi-instrumentista, apresentador e ator brasileiro.Ele é o vocalista da banda de reggae brasileira Cidade Negra.