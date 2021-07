Com avanço da vacinação e melhora de índices de saúde, o Governo do Estado ampliou o horário e capacidade de atendimento a partir desta sexta-feira (9)

publicado em 07/07/2021

O prefeito Jorge Seba (PSDB) deve se reunir nesta quinta-feira (8) com o Comitê de Enfrentamento à Covid para decidir se abre o comércio até às 23h (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) deve se reunir nesta quinta-feira (8) com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para decidir se seguirá as novas flexibilizações do Plano São Paulo de Retomada Econômica anunciadas na quarta-feira (7) pelo governador João Doria (PSDB). Com o avanço da vacinação contra e a melhora dos índices de saúde em todas as regiões do estado, o governo autorizou os estabelecimentos a funcionar até as 23h, com limite de 60% de ocupação, até o dia 31 de julho.Conforme o Plano SP, a partir de sexta, o limite de horário de funcionamento das atividades econômicas passa das 21h para as 23h. A capacidade máxima de ocupação permitida, atualmente em 40%, também sobe para 60%. Ambas as medidas, segundo o Estado, são amparadas por recomendação do Centro de Contingência, com base nos dados de evolução da pandemia.“Com mais vacinas para toda a população e a queda constante dos índices da pandemia, caminhamos passo a passo, de uma maneira gradual e segura, para a volta plena do funcionamento da economia em São Paulo”, disse Doria na coletiva.De acordo com os indicadores de Secretaria Estadual da Saúde, o total de novos casos, internações e mortes provocadas pelo coronavírus está em queda em São Paulo nas últimas semanas da pandemia.O Estado tem registrado redução diária de internações em leitos de enfermaria e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No interior do estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 está em 69%, enquanto na Grande São Paulo a ocupação é de 64%, e na Baixada Santista, 44%. Em uma semana houve redução nos três índices em todo o Estado de São Paulo: 20,6% no número de casos, 11,4% nas internações e 10,6% nos óbitos.As normas que entram em vigor na sexta valem para estabelecimentos comerciais em geral, onde o acesso de clientes pode ser feito até as 22h, com encerramento das atividades às 23h. O mesmo expediente deve ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus. Todos devem obedecer aos protocolos setoriais de segurança sanitária previstos no Plano SP.Permanecem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social.Em Votuporanga, porém, o prefeito irá fazer a análise dos números locais e regionais para decidir se adota as mesmas medidas, ou segue com as regras do decreto publicado na segunda-feira (5), que determinam o toque de recolher às 21h.