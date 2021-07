O serviço é terceirizado pela autarquia e segue um calendário setorizado de podas

publicado em 15/07/2021

Serviço de poda no município é organizado dividindo a cidade em 12 setores, onde cada um recebe o serviço anualmente (Foto: Saev Ambiental)

A poda gratuita de árvores da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) realizou a poda de 18.975 árvores, entre os meses de janeiro a junho deste ano. O serviço é terceirizado pela autarquia e segue um calendário setorizado de podas, conforme o contrato estabelecido em processo licitatório.O responsável pelo Departamento de Meio Ambiente da Saev, Augusto Souza, reforçou que o serviço de poda gratuito no município é organizado seguindo um cronograma em que divide a cidade por setores, onde cada uma dessas áreas recebe o serviço uma vez por ano.“Para que tivéssemos condições de atender todo o município de maneira efetiva e organizada, dividimos a cidade em 12 setores. Atualmente estamos realizando ordenadamente a poda nos bairros do Setor 2. Atendemos várias ligações de moradores solicitando a poda de forma aleatória e pontual. No entanto, o cumprimento do serviço, nessas condições, é inviável”, explicou Souza.O Setor 2 é formado pelo 6º Distrito Industrial, Vila Formosa, Jardim Itália, Vila Célio Honório Junior, Parque das Nações I e II, Residencial Bortoloti, Residencial Morini II, Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso, Vila Comercial Ramalho Matta, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Santa Iracema, Jardim Morini, Parque Rio Vermelho, Loteamento Jardim Roma, Loteamento Barcelona, Loteamento Jardim Moreira e Loteamento Vila Célio Honório Junior.O principal objetivo da poda gratuita é padronizar e adequar tecnicamente as podas realizadas no município, evitando o corte inadequado das copas, que pode prejudicar o crescimento das árvores. Assim, acaba sendo uma medida de combate à poda drástica.“A gestão atual tem uma grande preocupação com a arborização urbana e a condução dos serviços que envolvem as questões ambientais. As árvores estão ligadas à melhoria da qualidade de vida do morador, por isso é nosso o dever de contribuir para mantê-las em pleno desenvolvimento”, destaca o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.A poda padronizada é executada pela Converd, com dois tipos de serviços: o de limpeza, que retira os galhos que ultrapassam a copa lateralmente e na sua parte inferior; e o de condução, que auxilia no desenvolvimento correto da árvore.Os cidadãos que desejarem efetuar a poda fora dos períodos estipulados pela Saev podem executá-la de forma independente, ao contratar podadores, desde que sejam obedecidas as normas de padronização da NBR 16.246, da Lei Complementar nº 145/2009, entre elas dar a destinação correta aos resíduos.Denúncias de podas drásticas ou em desacordo com a lei podem ser feitas pelo 0800 770 1950 ou pelo (17) 3405-9191.