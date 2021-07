Aproximadamente 80 testes foram disponibilizados para a ação, que também será realizada na segunda-feira (12)

publicado em 08/07/2021

Aproximadamente 80 testes foram disponibilizados para a ação, que também será realizada na segunda-feira (12) (Foto:

A Saev Ambiental juntamente com a Secretaria da Saúde, da Prefeitura de Votuporanga realiza na tarde desta quinta-feira (8) o início da testagem para a Covid-19 de todos os servidores da Autarquia.Aproximadamente 80 testes foram disponibilizados para a ação, que também será realizada na segunda-feira (12).Vale lembrar que os funcionários considerados suspeitos ou positivos com a doença são imediatamente afastados de suas funções profissionais.Além disso, nesta semana, a Autarquia adotou em caráter emergencial o regime de revezamento na escala de trabalho entre os seus funcionários, a fim de reduzir ao máximo os riscos de transmissão pela Covid.Dentre as demais ações promovidas pela Saev para a prevenção ao vírus está uma palestra sobre os cuidados necessários para reduzir a sua disseminação, ministrada na última semana pela Secretaria Municipal da Saúde. O encontro foi promovido pela responsável do Departamento de Vigilância em Saúde, Angélica Bimbato no pátio da sede administrativa da Autarquia, e também serviu para tirar algumas dúvidas dos funcionários operacionais e do setor administrativo.Ainda como medida preventiva, a Autarquia fechou a área de descanso dos funcionários e suspendeu, por tempo indeterminado, as aulas do curso de informática oferecidas semanalmente para 20 colaboradores do Projeto “Votuporanga em Ação”.A Saev reforça sempre a atenção especial aos cuidados básicos de prevenção à Covid, como distanciamento social, uso correto de máscara, lavagem adequada das mãos e uso de álcool gel.A Secretaria da Saúde esclarece que todos os casos suspeitos e positivos da Autarquia, como também de toda a cidade, estão sendo monitorados conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.