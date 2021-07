Contribuintes podem quitar débitos gerados até 31 de dezembro de 2020; atendimento presencial necessita agendamento prévio

publicado em 13/07/2021

Para atendimento presencial, é necessário que seja realizado agendamento prévio pelo site da Prefeitura (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Termina na próxima quinta-feira (15) o prazo para renegociação do Refis, Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Votuporanga, que é uma ótima oportunidade para contribuintes quitarem os débitos com a Administração Municipal gerados até o dia 31 de dezembro de 2020.Serão beneficiados por exemplo, IPTU, ITU, ISS, Taxas de Licença, Simples Nacional, entre outros débitos tributários. Não são objetos do Refis, dívidas não tributárias referentes a infrações à legislação de trânsito; de natureza contratual; referente a indenizações devidas ao município de Votuporanga por dano causado ao seu patrimônio; e devidas à Saev Ambiental (Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga).As negociações podem ser feitas na Central de Atendimento ao Público que funciona, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, na rua Pará, 3227, ou por meio do WhatsApp (17) 3405-9700. Para atendimento presencial, é necessário que seja realizado agendamento prévio peloPara pessoa física com dívida superiores a R$1.255,67, e R$6.036,90 para pessoa jurídica, o pagamento pode ser parcelado em até 18 vezes. Nos demais casos, o máximo de parcelamento permitido será em até dez vezes.Para quem quitar os débitos à vista, o desconto obtido será de 100% dos juros e 100% das multas. Quem dividir em duas parcelas, a redução será de 90% nos juros e 90% na multa; para pagamento de três parcelas, 85% nos juros e 85% na multa; parcelamento em quatro vezes, 80% nos juros e 80% na multa; parcelas dividias em cinco vezes, será de 75% nos juros e 75% na multa; se for parcelado em seis vezes, 70% nos juros e 70% na multa; se for em sete parcelas, 65% nos juros e 65% na multa; e, por fim, quem optar pelo pagamento de oito a dez parcelas, o desconto será de 60% nos juros e 60% na multa.Se o contribuinte optar pelo pagamento à vista, pode entrar em contato pelo telefone (17) 3405-9700 ou pelo email atendimento@votuporanga.sp.gov.br e solicitar a guia. Quem mora fora de Votuporanga e preferir o pagamento em parcelas ou quem possui dívida com cobrança judicial e também não reside no município, pode seguir o procedimento anterior por telefone ou email, mas deverá digitalizar os documentos e enviá-los eletronicamente acompanhado de um termo assinado pela pessoa responsável pela dívida. Para os contribuintes que moram em Votuporanga e estão nestas condições, é orientado o atendimento presencial mediante agendamento prévio no site da Prefeitura.