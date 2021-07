Para celebrá-lo, as cooperativas de Votuporanga vão mostrar como estão enfrentando a pandemia de Covid com solidariedade e resiliência

publicado em 02/07/2021

'Reconstruir melhor juntos' é o tema do Dia Internacional das Cooperativas de 2021, celebrado anualmente no primeiro sábado de julho (Imagem: Divulgação)

Da redação

Neste sábado (3) comemora-se o Dia Internacional das Cooperativas, também chamado de "#CoopsDay". Todo ano, esse dia é marcado por um tema. O deste ano é "reconstruir melhor juntos" e a ideia é que as cooperativas mostrem como estão enfrentando a crise trazida pela pandemia com solidariedade e resiliência.No caso de Votuporanga, o município conta com seis cooperativas. São elas: Coacavo (Cooperativa do Agronegócio e Armazenagem de Votuporanga), Cootep (Cooperativa de Trabalhos Elétricos Paulista), Sicoob Credlíder (Cooperativa de Crédito), Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo), Uniodonto (Cooperativa Odontológica), e Unimed (Confederação Nacional das Cooperativas Médicas).Juntas, essas cooperativas (e, claro, seus cooperados) mostram que ninguém precisa enfrentar uma crise generalizada, como a trazida pela pandemia, por conta própria. E assim, mesmo nesse contexto tão adverso e que pegou todos de surpresa, os trabalhos pelo progresso de Votuporanga continuam.Por isso, neste ano, o objetivo do Dia Internacional das Cooperativas será justamente divulgar como um modelo de negócios centrado no ser humano - sustentado pelos valores cooperativos de autoajuda e solidariedade e pelos valores éticos de responsabilidade social e preocupação com a comunidade - pode reduzir a desigualdade, criar prosperidade compartilhada e responder aos impactos imediatos da Covid-19."No último ano, testemunhamos como o modelo cooperativo tem trabalhado pelo bem-estar das pessoas e pelo respeito ao planeta, ressaltando o que o movimento cooperativo representa. De fato, reconstruiremos melhor juntos e estou confiante de que veremos muitas histórias de como o movimento cooperativo pode ajudar as comunidades a se fortalecerem no mundo pós-pandêmico", declarou o diretor-geral da ACI (Aliança Cooperativa Internacional), Bruno Roelants.As cooperativas não pararam desde o ano passado. Respeitando cuidadosamente as orientações sanitárias, ordens de isolamento e lockdown, as cooperativas no mundo e no Brasil se empenharam ao máximo para continuar produzindo, prestando serviços e preservando empregos e postos de trabalho.Em 2020, mesmo com tantos desafios e obstáculos, mais de 7,8 milhões de pessoas foram beneficiadas com as mais de 2,8 mil iniciativas e ações realizadas por 2.226 cooperativas e seus mais de 137 mil voluntários. Ao todo, 1.383 municípios brasileiros registraram, graças ao Dia C, a força do voluntariado cooperativista.Do total de ações realizadas no ano passado, 2.159 delas tiveram como foco principal o combate à pandemia e aos seus efeitos socioeconômicos. Entre essas iniciativas estiveram a doação de alimentos, de materiais médicos, de equipamentos como respiradores e até de dinheiro.Ao redor do mundo, já há mais de três milhões de cooperativas, às quais 12% da população global estão vinculadas. Ou seja, uma em cada seis pessoas do planeta é cooperada. Aliás, as cooperativas geram 10% de todos os postos formais de trabalho existentes no globo.Aqui no Brasil, os números também são expressivos. Mais de 15,5 milhões de brasileiros encontram trabalho nas 5,3 mil cooperativas espalhadas de Norte a Sul do país. Além disso, essas mesmas cooperativas empregam mais de 425 mil pessoas.Marcado por cooperativas de todo o mundo desde 1923 e proclamado oficialmente pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1995, no centenário da ACI, o Dia Internacional das Cooperativas é comemorado anualmente no primeiro sábado de julho.Seu "objetivo geral" é aumentar a conscientização das cooperativas e promover as ideias do movimento de solidariedade internacional, eficiência econômica, igualdade e paz mundial. Desde 1995, a ACI e as Nações Unidas, por meio do Copac (Comitê para a Promoção e Avanço das Cooperativas), definem em conjunto o tema da celebração.No caso da celebração deste ano, será o 27º Dia Internacional das Cooperativas reconhecido pelas Nações Unidas e o 99º Dia Internacional das Cooperativas.Por meio do "#CoopsDay", formuladores de políticas locais, nacionais e globais, organizações da sociedade civil e o público em geral podem aprender sobre a contribuição das cooperativas para um futuro melhor para todos.