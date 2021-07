São 25 bolsas integrais e 13 parciais, que estão distribuídas entre cursos a distância; as inscrições ficam abertas até amanhã

publicado em 14/07/2021

As 38 bolsas oferecidas pelo Prouni em Votuporanga estão distribuídas entre 15 cursos; resultado da primeira chamada sai dia 20 de julho (Foto: A Cidade)

Da redação

O Prouni (Programa Universidade para Todos) oferece 38 bolsas de estudo em Votuporanga. As inscrições vão até esta quinta-feira (15) e são para estudantes que prestaram o Enem mais recente e tiraram, no mínimo, 450 pontos de média das notas (e não zeraram na redação). O resultado da primeira chamada sai dia 20 de julho, enquanto a da segunda está prevista para 3 de agosto.Das 38 bolsas de estudo oferecidas no município, 25 são integrais (que cobrem 100% das mensalidades) e 13 são parciais (cobrem 50%). Essas bolsas estão distribuídas entre 15 cursos, todos a distância. Entre eles estão Administração, Design de Interiores, História, Logística e Pedagogia.Além das vagas no município, os estudantes podem escolher se candidatar para bolsas em qualquer lugar da região, do estado ou do país. Todas estão listadas no site oficial do Prouni (prounialuno.mec.gov.br/consulta/publica).Para se inscrever, o candidato deve acessar o site oficial do programa (prouniportal.mec.gov.br). No ato da inscrição, é possível escolher até duas opções de instituição, curso e turno.Com o decorrer dos dias em que o processo de inscrição estiver aberto, o Ministério da Educação atualiza as notas de corte dos cursos escolhidos pelo candidato, de forma que é possível alterar de acordo com as chances de ser ou não aprovado.Para tentar uma vaga com bolsa integral, o estudante precisa comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.650). Já para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários-mínimos por pessoa (R$ 3,3 mil).Além disso, só poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que ainda não possua diploma de curso superior.AdministraçãoFael - 1 bolsa integral e 1 bolsa parcialUnip - 2 bolsas integraisAgonegócioUnip - 1 bolsa integralCiências ContábeisFael - 2 bolsas parciaisUnip - 2 bolsas integraisCiências EconômicasUnip - 1 bolsa integralDesign de InterioresUnip - 1 bolsa integralGestão AmbientalFael - 1 bolsa parcialGestão ComercialUnip - 1 bolsa integralGestão PúblicaFael - 2 bolsas parciaisUnip - 1 bolsa integralGestão de Recursos HumanosFael - 1 bolsa integral e 1 bolsa parcialUnip - 1 bolsa integralHistóriaFael - 1 bolsa parcialUnip - 1 bolsa integralLogísticaUniversidade Cruzeiro do Sul - 1 bolsa integralMarketingUnip - 1 bolsa integralMatemáticaFael - 1 bolsa parcialPedagogiaSenac - 1 bolsa parcialFael - 1 bolsa integral e 3 bolsas parciaisUniversidade Cruzeiro do Sul - 1 bolsa integralUnip - 4 bolsas integraisUniube - 3 bolsas integraisServiço SocialUnip - 2 bolsas integraisDa redaçãoConsiderando as principais cidadesda região de Votuporanga, o Prouni oferece 359 bolsas de estudo.Em Fernandópolis, são 13 bolsas (12 integrais e uma parcial) para 13 cursos, todos a distância. Já em Mirassol, são oito bolsas integrais distribuídas entre seis cursos remotos. Santa Fé do Sul tem 13 bolsas integrais para dez cursos, enquanto Tanabi conta com uma bolsa integral, para o curso de Pedagogia.Indo para as cidades maiores da região, em Catanduva o Prouni oferece 53 bolsas (52 integrais e uma parcial) para 21 cursos.Já em Rio Preto, são 271 bolsas: 196 integrais (29 para cursos presenciais e 167 para cursos a distância) e 75 parciais (33 para presenciais e 42 para a distância). As bolsas estão distribuídas entre 64 cursos. Entre eles estão Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Engenharia Civil e Psicologia.**SEM FOTO