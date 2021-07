A iniciativa é fruto de um estudo promovido para dar mais fluidez ao trânsito na região

publicado em 14/07/2021

Rotatória foi instalada e sinalização reforçada para dar mais fluidez ao trânsito na região do Terminal Rodoviário de Votuporanga (Foto: A Cidade)

A Secretaria de Trânsito Transporte e Segurança de Votuporanga, concluiu nos últimos dias a instalação de uma nova rotatória e a implantação de nova sinalização vertical, bem como o reforço da pintura de solo na região do Terminal Rodoviário "Prefeito Leônidas Pereira de Almeida". A iniciativa, segundo a Pasta, é fruto de um estudo promovido para dar mais fluidez ao trânsito na região, que vinha apresentando congestionamentos em horário de pico.A nova rotatória foi instalada na avenida Deputado Áureo Ferreira, na esquina com a rua João Vilar Pontes, que dá acesso ao terminal. Ali, além dos pequenos congestionamentos, havia também o registro de alguns acidentes, em razão do grande fluxo de veículos."Trata-se de um local com grande fluxo de veículos e necessitava de uma atenção especial por conta dos congestionamentos que estavam acontecendo nos horários de pico. Estivemos no local, fizemos um estudo e entendemos que uma rotatória ali seria interessante para dar mais vazão tanto da avenida quanto da rua João Vilar Pontes", explicou o secretário de Trânsito Sargento Marcos Moreno.Ao passar pelo local os motoristas precisam redobrar a atenção, ainda mais no período inicial de adaptação da nova sinalização. A conversão de ônibus e caminhões no local foi proibida. Agora, para acessar a rua João Vilar Pontes, os motoristas de veículos longos precisam fazer um retorno na rotatória um pouco mais à frente na avenida.