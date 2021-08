O grupo Direita Votuporanga aderiu ao ato, que será realizado neste domingo (1) em todo Brasil

publicado em 31/07/2021

Movimento Direita Votuporanga aderiu ao ato nacional em favor da PEC do voto impresso auditável (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

O grupo Direita Votuporanga aderiu ao ato que será realizado neste domingo (1) em todo Brasil em favor da PEC do voto impresso auditável. No município a concentração para manifestação está programada para as 16h, na Praça São Bento, onde também haverá adesivaço de veículos.

A coordenação do movimento defende que o voto impresso preserva o sigilo da votação e adequa o sistema eleitoral brasileiro à ordem jurídica e constitucional, respeitando os princípios constitucionais que regem a administração pública, dentre os quais a publicidade.

“O voto auditável, vai muito além da simples conferência dos votos de papel, é uma questão legal. Somente o exercício do voto é secreto e isso visa garantir a liberdade de escolha de cada cidadão. O processo eleitoral é feito de etapas e o ato seguinte ao voto. Ou seja, a contagem é um ato administrativo que se condiciona a vários princípios, entre eles a publicidade não submeter o voto a esse princípio aí teríamos a nulidade de toda a apuração”, disse João Honório, um dos organizadores do ato.

Ainda segundo João, as urnas eletrônicas são ultrapassadas e vulneráveis, por isso a necessidade de um sistema auditável. Ele ainda afirmou que o voto impresso não é um retrocesso, como alguns tem apontado, mas sim um avanço.