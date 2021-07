Em entrevista ao jornal A Cidade, Dornelas fez um balanço da sua gestão e comentou sobre as principais conquistas e desafios

publicado em 08/07/2021

Valmir Dornelas na doação do Rotary '8 de Agosto' de mais de 2 mil cestas básicas à Votu Solidária e ao Fundo Social (Foto: A Cidade)

Da redação

Abrir oportunidades. Esse era o lema do Rotary Clube "8 de Agosto", de Votuporanga, que o empresário Valmir Dornelas precisava cumprir ao assumir o cargo de presidente, no ano passado. Hoje, ele passa a presidência do clube para Dimas Geraldo da Silva, que ocupou o cargo de primeiro secretário na sua gestão.Em entrevista ao jornal, o empresário fez um balanço do período que passou frente ao clube e também comentou sobre as principais conquistas e desafios, considerando o contexto atípico da pandemia."Tivemos grandes palestras e fizemos grandes doações. Gratidão a todos os companheiros que ajudaram a gente, os companheiros que fizeram o Rotary '8 de Agosto' ser um suporte muito grande à sociedade de Votuporanga", disse o empresário.A principal diferença entre a realidade da gestão de Dornelas e seus antecessores é que todas as reuniões entre os associados foram realizadas de maneira virtual, em videoconferências. Isso foi necessário para respeitar o isolamento social, por conta da pandemia."O clube se uniu bastante. Inclusive, ficou muito mais unido do que antes. Às vezes, quando tinha reunião presencial, iam 15 pessoas. Nas videoconferências, chegaram a participar até 40 pessoas. Foi muito bacana", contou o empresário.Outro ponto destacado por Valmir sobre a sua gestão foram as ações sociais. Isso porque o seu foco, frente ao clube, foi realizar doações às instituições de caridade, por conta do momento de extrema dificuldade, trazido pela pandemia, para as entidades assistenciais.A iniciativa que mais se sobressaiu, neste contexto, foi o projeto Cesta Básica, que arrecadou 2.075 cestas para a campanha Votu Solidária e o Fundo Social de Solidariedade."O lado social do Rotary foi fantástico. A doação de mais de duas mil cestas foi a maior ação social do nosso distrito, o 4.480, que tem mais de 150 Rotary Clubes. Nós fizemos um trabalho social muito engajado", disse o empresário.O Rotary Clube "8 de Agosto" também realizou uma série de doações para outras entidades do município. Entre elas estavam: R$ 1,6 mil em dinheiro ao projeto "Show de Prêmios", da Santa Casa; R$ 1,6 mil, também em dinheiro, a Aprevo (Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga); R$ 1,5 mil em alimentos ao Lar São Vicente de Paula; e três monitores para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).Apesar da limitação do formato remoto, a gestão de Dornelas promoveu vários encontros entre os membros do clube e convidados que eram especialistas em diferentes áreas de interesse.,O dr. Chaudes Ferreira Junior, por exemplo, que é o médico coordenador da Urgência e Emergência de Votuporanga e secretário-executivo do Centro de Enfrentamento à Covid-19 no município, orientou sobre os cuidados a serem tomados em relação ao coronavírus.Ainda sobre a pandemia, a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, deu detalhes sobre as medidas de enfrentamento na cidade. O presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Carlos Eduardo Ramalho Matta e Eduardo Vidigal da Costa, da Airvo (Associação Industrial da Região e Votuporanga), também falaram, em "webreuniões", sobre o assunto."Foi um ensinamento para nós. A gente tem vários médicos no grupo, que foram dando explicações para nós. O dr. Chaudes deu uma palestra fantástica. Então a gente teve esse contexto da pandemia, mas foi muito bom", contou Valmir Dornelas.