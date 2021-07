Professor Tiago Moreno vai investigar a eficácia terapêutica da rede de atenção psicossocial em casos de tentativa de suicídio

Projeto de pesquisa do gestor da Futura, Tiago Moreno, foi aprovada no processo seletivo após passar por várias análises (Fotos: Divulgação)

Da redação

O professor e gestor da Faculdade FUTURA, Tiago Moreno Lopes Roberto, teve seu projeto de pesquisa aprovado na sexta-feira (16) no processo seletivo do programa de doutorado na Famerp (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto), uma das mais bem conceituadas faculdades públicas do Brasil.Agora, o gestor da FUTURA vai investigar, orientado pelo psiquiatra dr. Gerardo Maria de Araujo Filho, a eficácia terapêutica da rede de atenção psicossocial em casos de tentativa de suicídio."É um projeto bem relevante, porque a gente vai conseguir identificar o quanto a rede de saúde mental pode ser eficaz na diminuição das tentativas de suicídio", explicou o professor.Além do processo seletivo, seu projeto de pesquisa já foi aprovado pelo Comitê de Ética.Para o professor, toda pesquisa contribui para conquistas sociais que vão beneficiar a população a longo prazo."Os programas de mestrado e doutorado concedem títulos que são pessoais, porém, muito além disso estão os benefícios para toda a sociedade. É um avanço que o pesquisador fica ali, durante anos, buscando, mas que não é para ele. É para garantir um bem maior futuramente", explicou Moreno.