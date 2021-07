Nos últimos dias, mais de 18 mil embalagens foram recebidas; trabalhos promovidos beneficiam principalmente crianças e adolescentes, famílias em situação de risco social, idosos e portadores de necessidades especiais

publicado em 06/07/2021

O Fundo Social atua junto a 35 entidades cadastradas que atendem cerca de seis mil pessoas mensalmente (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Fundo Social de Votuporanga vem estimulando o espírito solidário na cidade e, com isso, diversas doações são recebidas pelo órgão e revertidas para as famílias em vulnerabilidade social. Nos últimos meses, clubes de serviço, empresas e pessoas físicas têm se mobilizado junto ao órgão para ajudar aqueles que mais precisam nessa época de pandemia.Entre os programas realizados pelo Fundo Social está o Prato Solidário, que distribui marmitas com refeições preparadas por entidades assistenciais. Para o andamento desse programa, o Fundo Social recebe não só alimentos como também as embalagens de marmitas.Na última semana, a Unimed doou 3 mil embalagens ao Fundo Social. Dias atrás também foram recebidas outras 600 embalagens do Lions e Leo Clube; e também outras 15 mil arrecadadas junto à sociedade por meio de ação coordenada pela vereadora Sueli Friosi.“É um orgulho enorme ver essa mobilização da sociedade em benefício daqueles mais vulneráveis. Como sempre digo, Votuporanga é uma cidade abençoada e repleta de pessoas do bem”, disse a presidente do órgão e primeira-dama, Rose Seba.O Fundo Social atua junto a 35 entidades cadastradas que atendem cerca de seis mil pessoas mensalmente. Os trabalhos promovidos beneficiam principalmente crianças e adolescentes, famílias em situação de risco social, idosos e portadores de necessidades especiais.Quem quiser realizar doações de qualquer tipo, o Fundo Social funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, no Paço Municipal, na rua Pará, nº 3227. O telefone é o 3405-9700, ramal 9742.