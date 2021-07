Programação da 11ª edição do festival vai ser divulgada na semana que vem nas páginas da Prefeitura e do festival nas redes sociais

publicado em 16/07/2021

11ª edição do Fliv também vai fazer parte da programação escolar em Votuporanga e outras cidades da região (Foto: A Cidade)

Da redação

Infinitude e saberes ancestrais. Esse é o tema a ser explorado pela 11ª edição do Fliv (Festival Literário de Votuporanga), lançado oficialmente na sexta-feira (16). O evento foi transmitido pelas páginas da Prefeitura e do festival nas redes sociais.A programação - que vai do dia 5 ao dia 8 de agosto - ainda está em construção e vai ser divulgada semana que vem, conforme explicou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaína Silva. Mas já tem diversos nomes de artistas confirmados. Entre eles, estão: Lirinha, Fabiana Cozza e Fabiana Karla, segundo a secretária em entrevista à rádioDiferente do ano passado, em que o festival foi realizado de maneira virtual, a edição deste ano será no formato híbrido. A secretária da Pasta explicou que a maior parte das atrações serão no formato on-line, mas a programação também vai oferecer atividades presenciais, em drive-ins.Outra novidade da edição de 2021 do Fliv é que o festival vai fazer parte da programação escolar tanto em Votuporanga quanto em algumas outras cidades da região. "A gente está preparando, com muito carinho, a programação infantil em cima deste tema, mas também cuidando para que os jovens e os adultos tenham a oportunidade de participar do Fliv, de usufruir deste festival literário que é nosso", disse Janaína.Ao destacar autores (e autoras) negros e indígenas, a programação do festival vai resgatar a importância das culturas afro e indígena e suas influências no passado, presente e futuro da população, de acordo com a secretária."Nós temos uma produção cultural, na nossa cidade, riquíssima, que nós vamos aproveitar dentro da temática do negro e do indígena. Então vai ser uma forma de a gente movimentar a nossa economia criativa local e incentivar os nossos artistas", disse Janaína.O prefeito Jorge Seba (PSDB) e o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), estavam entre os convidados do evento de lançamento do Fliv."É um momento de emoção, sobretudo, porque a gente está vendo realizar uma ideia que nasceu em 2010. Algumas pessoas levantaram a ideia e toda uma equipe começou a se envolver nisso. As administrações se sucederam, cada um foi colocando um tijolinho e aqui estamos nós. Eu faço um agradecimento especial à Janaína e toda a equipe dela, no sentido de trazer um dos maiores eventos culturais do Brasil, de novo, mesmo numa hora tão difícil e tão adversa como essa que estamos vivendo", disse Seba, em entrevista para a rádio.O deputado Carlão ressaltou que a arte, a cultura e o setor de eventos foram as áreas que mais sofreram com a pandemia. Apesar disso, ele acredita que a edição deste ano será um sucesso e está otimista para a edição do ano que vem."Nós tivemos, na última década, alguns anos sombrios para o Fliv, que graças a Deus passaram. Passamos por cima disso e vamos fazer com que esse festival, no ano que vem, com a vacinação e diminuição dessa grande crise pandêmica que o mundo está enfrentando, seja o maior que Votuporanga já fez", disse o presidente da Alesp.