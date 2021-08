Com reportagens exclusivas, personagens e figuras importantes do cenário local

publicado em 30/07/2021

Revista Destaque Cidade já está em circulação em Votuporanga e mais 10 cidades da região (Foto: A Cidade)

Já está em circulação em Votuporanga e mais 10 cidades da região o mais novo produto editado pelo Grupo Cidade de Comunicação: a Revista Destaque Cidade. Com reportagens exclusivas, personagens e figuras importantes do cenário local, o material busca informar, descontrair e levar mensagens de interesse a coletividade.Em tempos de pandemia, onde há restrições às atividades rotineiras, os encontros, abraços e bate-papos descontraídos com os amigos ficaram para segundo plano e nesta quebra de rotina obrigatória e fiscalizada, a leitura vem sendo a fiel companheira dos momentos a sós.Pensando assim, uma nova revista ilustrada com foco nos informes locais e regionais, reportando fatos que acontecem pertinho de você, passa a ser uma ótima opção para vencer este período crítico de isolamento. Além do jornal impresso e da descontração e notícias da Cidade FM, a revista investe num público diferenciado, mas mantendo a proposta inicial da fundação do grupo que é: “Trabalhamos visando o bem coletivo da comunidade em primeiro lugar e fazemos dos nossos órgãos de divulgação uma bandeira em defesa intransigente das causas que visam o desenvolvimento do nosso município”.A Destaque Cidade foi distribuída pelos municípios de Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Valentim Gentil, Cardoso, Nhandeara, Cosmorama, Américo de Campos, Álvares Florence e Parisi, além de distribuição gratuita para as centenas de assinantes do jornal A Cidade, instituições filantrópicas, governamentais e educacionais de toda a região.