publicado em 28/07/2021

Interessados devem comparecer ao PAT para retirar a carta de apresentação (Foto: A Cidade)

Da redação

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Votuporanga está com 17 vagas de emprego abertas para cargos que vão desde motorista de caminhão (carreteiro e leve) até tapeceiro. Todos exigem experiências nas respectivas áreas.As vagas abertas são para os seguintes cargos: ajudante de entrega, cortador de tapeçaria, costureira (em máquina industrial), montador de móveis, motorista de caminhão carreteiro (com CNH E), motorista de caminhão leve (com CNH D), representante comercial, tapeceiro, torneiro mecânico e vendedor de peças (veja a relação de vagas para cada cargo no final desta reportagem).Os interessados devem comparecer ao PAT para retirar a carta de apresentação. A central de vagas do Posto fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, nº4497, esquina com a rua Ponta Porã. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) mantém contato com empresas da cidade e informou, no começo da semana, que diversas vagas de emprego estavam disponíveis para cargos variados. Ente eles estão atendente, auxiliar de cozinha, sushiman, óptico, vendedor, mecânico de manutenção, caixa, açougueiro e estagiário de Direito.A associação colabora no cadastramento dos currículos e seleção de pessoal. Os interessados pelas vagas podem entrar em contato pelo número (17) 3426-4044 ou no e-mail emprego@acvnet.com.br.Ajudante de entrega - 1 vaga;Cortador de tapeçaria - 1 vaga;Costureira (em máquina industrial) - 4 vagas;Montador de móveis - 2 vagas;Motorista de caminhão carreteiro (com CNH E) - 1 vaga;Motorista de caminhão leve (com CNH D) - 1 vaga;Representante comercial - 1 vaga;Tapeceiro - 4 vagas;Torneiro mecânico - 1 vaga;Vendedor de peças - 1 vaga.(Fonte: Prefeitura de Votuporanga)