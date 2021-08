Votuporanga não irá seguir a nova fase do Plano SP anunciada na quarta-feira (28) pelo governador João Doria (PSDB)

publicado em 30/07/2021

O Comitê de Enfrentamento à Covid decidiu manter as atuais restrições de horário por mais uma semana no município (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga não irá seguir a nova fase do Plano SP anunciada na quarta-feira (28) pelo governador João Doria (PSDB), que autoriza os estabelecimentos de todo o Estado a funcionar entre 6h e 0h, com ocupação presencial de até 80% da capacidade. A informação foi confirmada pela Prefeitura após uma reunião com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que decidiu manter as atuais restrições por mais uma semana.A decisão, conforme a Administração Municipal, foi adotada por precaução, para que, com o avanço na vacinação do novo público que começa nesta sexta-feira (30) - de 29 anos -, possa existir mais segurança para uma flexibilização mais ampla no próximo final de semana.Sendo assim, o limite de horário de funcionamento das atividades econômicas continua sendo até às 23h. A capacidade máxima de ocupação permitida também permanece 60%, assim como a obrigatoriedade do uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.O prefeito deve publicar um novo decreto ainda com as medidas a serem adotadas no município pelos próximos sete dias.