Dagoberto e Karina já desenvolvem um projeto com pessoas de rua e se comoveram com o frio que elas estão passando nos últimos dias

publicado em 07/07/2021

Preocupados com o frio, Karina e Dagoberto transformaram uma casa de festa em albergue para acolher moradores de rua (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brComovido com o frio que os moradores de rua têm enfrentado nos últimos dias, um casal de Votuporanga resolveu transformar uma casa de festas em um albergue, onde essas pessoas possam se alimentar e passar a noite abrigadas. Com recursos próprios, Karina e Dagoberto Mariano alugaram o espaço, prepararam os quartos e adquiriram os alimentos para que a iniciativa seja colocada em prática já a partir desta noite.A história do projeto está diretamente ligada a vida de Dagoberto, que hoje é pastor da igreja “Pentecostal Quebrando as Correntes”, no bairro Estação. Ele conta que já viveu em situação de rua e, após receber uma oportunidade, conseguiu se reerguer e agora busca fazer o mesmo por outras pessoas.“Nós temos um trabalho social na madrugada de distribuir sopão, roupas e cobertores para moradores de rua e nos últimos dias nós vimos o sofrimento deles com o frio e Deus tocou no nosso coração para que iniciemos esse projeto, onde os moradores de rua vão poder se alimentar, vão ter onde tomar um banho e, principalmente, se abrigar do frio dormindo em uma cama quentinha”, disse.Dagoberto explicou, porém, que não se trata de um abrigo permanente. A pessoa entra às 19h30, janta, toma banho e dorme. No dia seguinte, às 7h30, será oferecido um café da manhã e o espaço será liberado para higienização, também levando em consideração as preocupações com a pandemia do coronavírus.“Nós teremos monitores trabalhando a noite inteira para que todos os protocolos sanitários sejam cumpridos, inclusive com o uso obrigatório de máscara, distanciamento e álcool em gel à disposição”, completou.O albergue tem capacidade para acolher até 20 pessoas, sendo um quarto separado para homens e outro para mulheres. “É um aluguel caro, tem a alimentação, as despesas e para muita gente pode parecer difícil para pessoas simples como a gente, mas nada é impossível para Deus. Quando Ele dá uma missão, todo o caminho já é preparado”, afirmou.Dagoberto e Karina, que além de pastores são técnicos de enfermagem e terapeutas, também administram uma clínica de recuperação para dependentes químicos e aqueles que forem atendidos no albergue e tiverem um compromisso com uma vida melhor, serão encaminhados para tratamento.Os moradores de rua estão sendo comunicados sobre o acolhimento por meio de panfletos que estão sendo distribuídos nas praças e também em órgãos de assistência social.Todos os custos do albergue serão cobertos pelo casal, mas quem quiser colaborar com alimentos, roupas de cama, roupas para os atendidos, cobertores, ou até mesmo dinheiro para a manutenção podem os procurar por meio do telefone: (17) 99666-6972, ou pode conhecer e levar a doação diretamente no albergue, que fica na rua Tapajós, número 534, no São Cosme.