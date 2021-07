Presidente da Assembleia Legislativa abordou o assunto durante entrevista na Cidade FM

publicado em 03/07/2021

Deputado abordou diversos assuntos em sua entrevista à Cidade FM (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O deputado votuporanguense e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB) esteve na sexta-feira (2) na Cidade FM para uma entrevista, onde apresentou um balanço sobre seus 100 dias frente ao maior Legislativo da América Latina. O deputado ainda respondeu a perguntas de vários ouvintes, dentre eles prefeitos e vereadores de cidades da região que estavam na escuta, alguns deles chegaram a apresentar demandas e todos fizeram questão de parabenizar o parlamentar pelo cargo que ocupa e por sua atuação em prol dos municípios da região.

A bancada da emissora ainda o questionou sobre o cenário político e vários outros temas, como o lockdown. Em sua resposta ele disse ser contrário a qualquer medida de restrição e afirmou que conversou com o prefeito Jorge Seba (PSDB) para que o horário fosse ampliado.

“Sou contra qualquer tipo de restrição, acho que isso tem que acabar, já passou do tempo isso. No começo ninguém entendia o porquê que tinha, não sabemos se isso resolve ou não, sou favorável a não restrição. Eu tenho participado, às vezes, do Centro de Contingência para tentar convencer os médicos que quanto mais você abrir o comércio, com o horário maior, menos pessoas vão se aglomerar. Se abrir duas horas por dia, vai todo mundo no mesmo horário, acho que tinha que abrir tudo 24h, se fosse possível, isso é opinião, mas eu não sou médico, eu não sei o que fazer, mas eu acho que isso tem que ser de responsabilidade dos prefeitos, cada um vai ter que controlar a sua cidade. Eu até falei para o Jorge a respeito, a vida tem que voltar ao normal”, disse.

Para ele, tanto o Governo Federal, quanto o do Estado estão fazendo a sua parte, seja com a compra de vacinas ou a criação de leitos, e que as pessoas precisam se responsabilizar.