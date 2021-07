Ação ocorre por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; aulas serão no Senai

publicado em 16/07/2021

Capacitação é direcionada a potenciais empresários e empreendedores que desejam aprimorar seus conhecimentos (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga realizará, em parceria com Sebrae-SP e Senai-SP, mais uma capacitação técnica e empreendedora na área de mecânica de automóveis. De modo gratuito, o curso "Seja um Especialista em Injeção Eletrônica", possui 16 vagas mediante inscrição prévia e destinado a pessoas maiores de 18 anos.Os encontros serão presencias respeitando todas as regras de biossegurança, entre os dias de 26 de julho e 12 de agosto, das 18h30 às 22h30, de segunda a quinta-feira, na Escola Senai-SP, localizada na rua Olga Loti Camargo, 3500 (Jardim Santos Dumont).A capacitação é direcionada a potenciais empresários e empreendedores que desejam aprimorar seus conhecimentos, garantindo assim, uma oportunidade extra de renda. O Senai-SP conduzirá uma parte técnica, com aulas de mecânica e uma outra parte, de gestão, abordando curso de finanças e marketing.Interessados devemPara dúvidas ou mais informações, o Sebrae-SP atende pelo telefone (17) 3405-9460 (opção 4) ou diretamente na unidade, que está localizada na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, 5137 – Residencial Esther.