Interrupção ocorrerá por conta dos serviços de manutenção e limpeza no reservatório que fica no bairro

publicado em 05/07/2021

Saev recomenda que os moradores se programem para o uso consciente de água no dia (Foto: Reprodução/Saev)

Da redação

Devido aos serviços de manutenção e limpeza no reservatório elevado da Vila Carvalho, a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) comunica que nesta terça-feira (6) haverá interrupção programada no fornecimento de água para os moradores do bairro. A previsão é de que ação seja realizada durante todo o período da manhã, a partir das 7h.A autarquia também ressaltou, em nota, que é importante que os moradores do bairro estejam atentos e se programem para usar a água de maneira consciente nesse dia.Para mais informações, a Saev Ambiental dispõe do 0800-770-1950, que atende 24 horas, inclusive aos finais de semana. A ligação é gratuita.