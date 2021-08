A iniciativa havia sido vetada parcialmente pelo prefeito, mas o veto foi derrubado por oito votos a sete pelos vereadores

publicado em 28/07/2021

A iniciativa havia sido vetada parcialmente pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga promulgou a lei que obriga os órgãos da administração pública direta e indireta a transmitirem, ao vivo, todos os processos de licitação presenciais pela internet. A iniciativa havia sido vetada parcialmente pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), mas o veto foi derrubado por oito votos a sete pelos vereadores.A proposta é de autoria do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota). “Sabemos que o processo licitatório é um processo público, no entanto, sua transparência muitas vezes fica incompleta, motivo pelo qual se faz urgente a necessidade de dar maior publicidade aos seus procedimentos como as sessões públicas que com a tecnologia hoje existente podem ser transmitidas com baixo custo pela internet através dos sítios eletrônicos da Administração Pública Municipal”, disse o parlamentar na justificativa.Na declaração de veto o prefeito afirmou foram constatadas irregularidades na iniciativa em si, mas sim nas punições em caso de descumprimento, já que, segundo a Procuradoria Geral do Município compete privativamente à União legislar sobre a tipificação dos crimes de responsabilidade.Os vereadores, porém, não entenderam dessa forma e derrubaram o veto, sendo a lei promulgada agora por decreto Legislativo.