Nesta quarta-feira a cidade bateu recorde, aplicou mais de 2 mil doses em um único dia e avançou na vacinação contra a Covid-19

publicado em 17/06/2021

Votuporanga superou a marca de 50 mil doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Com o recorde de pessoas vacinadas em um único dia batido nesta quarta-feira (16), quando 2.165 doses do imunizante contra a Covid-19 foram aplicadas, Votuporanga superou a marca de 50 mil vacinas aplicadas e alcançou o total de 17% de sua população totalmente imunizada. Os dados fazem parte do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o "vacinômetro", das 2.165 doses do imunizante aplicadas, 2.151 foram primeiras doses e as demais 14 foram segundas doses. Assim, Votuporanga totaliza 50.467 doses aplicadas, sendo 33.799 primeiras doses e 16.668 segundas doses.

O percentual de vacinados com as duas doses em Votuporanga é maior do que o do Estado de São Paulo, que está em 12% e também do Brasil, com 11,4%. Na região, o município é o terceiro que mais vacinou, atrás apenas de Catanduva e São José do Rio Preto.

E a tendência é de que a imunização avance com mais velocidade nos próximos dias, já que a imunização do chamado “público geral” continua, com pessoas de 50 a 59 anos. Segundo a Prefeitura, só nesta faixa estaria há cerca de 10 mil votuporanguenses.

Para se vacinar, este público deve procurar um dos postos volantes, das 8h às 15h portando um documento de identificação oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e Comprovante de Residência.

clique aqui ). A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente e proporciona mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O pré-cadastro pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos. Quem vai tomar a vacina também pode agilizar o atendimento preenchendo o pré-cadastro que a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza no site da Prefeitura (). A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente e proporciona mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O pré-cadastro pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.