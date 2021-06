Foram entregues mais de 300 kits contendo cachorro-quente, pipoca, achocolatado e doces típicos para os bolsistas do projeto Votuporanga em Ação 1 e 2 e público em geral

publicado em 25/06/2021

Participaram do evento Rose Seba, presidente do Fundo Social de Solidariedade, e o prefeito Jorge Seba (PSDB) (Fotos: Prefeitura de Votuporanga)

Devido à pandemia, a festa junina novamente não pôde ser realizada de forma tradicional. Porém, não passou em branco para o público atendido da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, da Prefeitura de Votuporanga. Mantendo o distanciamento social e o vínculo com o público atendido e suas famílias, a Secretaria realizou na tarde desta sexta-feira (25) o 1º Drive-thru Junino da Inclusão Social.O evento foi realizado em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e também contou com doações de diversas empresas e estabelecimentos comerciais. A ação respeitou os protocolos de segurança, como distanciamento social, uso obrigatório de máscara e álcool em gel.Foram confeccionados mais de 300 kits contendo cachorro-quente, pipoca, achocolatado e doces típicos para serem entregues aos bolsistas do projeto Votuporanga em Ação 1 e 2. Também receberam kit, pessoas em vulnerabilidade social, em situação de rua, deficientes físicos, dependentes químicos, entre outros.“Devido a pandemia, muitas famílias estão vivendo momentos de aflição e tristeza. Além disso, várias datas tradicionais e que fazem parte da cultura popular não estão podendo ser comemoradas. Por isso, mantendo a distância, com toda segurança, e evitando aglomeração, unimos esforços para realizar o drive-thru junino, para proporcionarmos a alegria que a festa caipira traz para todos nós”, disse o secretário Emerson Pereira.Na manhã desta sexta, o secretário de Direitos Humanos e a presidente do Fundo Social, Rose Seba, também visitaram a Comunidade São Francisco de Assis. A entidade também realizou um momento junino, adaptado às medidas de controle da pandemia, para seus assistidos.