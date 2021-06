Parceria também inclui Escola Senai-SP onde curso será promovido; são 16 vagas disponíveis

publicado em 28/06/2021

A oficina é gratuita e será realizada presencialmente de 12 de julho a 10 de agosto (Imagem: Divulgação)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com Sebrae-SP e Senai-SP, irá oferecer o curso "Aprenda a Confeccionar Bermudas e Calças Masculinas". As inscrições podem ser feitas pela internet, por meio de umA oficina, gratuita, com 16 vagas disponíveis mediante inscrição prévia e destinada a pessoas a partir de 18 anos, será realizada presencialmente de 12 de julho a 10 de agosto das 13h30 às 17h30, na sede da Escola Senai-SP, que fica na rua Olga Loti Camargo, 3500 (Jardim Santos Dumont) e seguirá todos os protocolos sanitários em prevenção à Covid-19.O curso é uma oportunidade a quem está à procura de aprendizado para poder empreender e, garantindo assim, uma geração extra de renda, pois será conduzido diante duas frentes, uma técnica, por meio do Senai-SP, durante as aulas de confecção e outra parte de gestão, que ministrará cursos de finanças e marketing.Mais informações podem ser obtidas junto ao Sebrae-SP pelo telefone (17) 3405-9460 (opção 4) ou diretamente na unidade, que está localizada na avenida Dr. Wilson de Souza Foz, nº5137 – Residencial Esther.