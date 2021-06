Fiscais realizaram 74 abordagens e aplicaram multas de R$1,1 mil a R$3,3 mil; autuações foram direcionadas a estabelecimentos

publicado em 08/06/2021

Segundo a Prefeitura, as autuações foram direcionadas a estabelecimentos que descumpriram as regras dos decretos municipais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoMais de 50 denúncias atendidas, 74 abordagens realizadas e cinco multas aplicadas, de R$1,1 mil a R$3,3 mil. Esse foi o saldo dos trabalhos da Divisão de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Votuporanga no último fim de semana.De acordo com a Administração, as autuações foram direcionadas a estabelecimentos que descumpriram as regras dos decretos municipais, promovendo aglomerações e/ou funcionando em horário não permitido.“Infelizmente, o que vimos no final de semana foram diversas irregularidades envolvendo aglomerações e descumprimentos de regras determinadas pelas legislações vigentes”, disse o responsável pela Divisão de Fiscalização, Ricardo Gaijutis.A Prefeitura também alertou que os números de casos positivos da Covid-19 estão aumentando em Votuporanga. Analisando os dados fornecidos pela Administração, a reportagem constatou que entre a semana passada (de 31 de maio a 4 de junho) e a anterior (de 24 a 28 de maio), houve um aumento de 81,03% no número de novos casos e 37,5% no número de mortes causadas pela doença.De acordo com os dados, na semana passada, 420 novos casos e 11 óbitos causados pela doença foram confirmados. Já na semana anterior, o município registrou 232 casos novos e oito mortes.