Ordem de serviço já foi assinada e empresa responsável pela obra deve iniciar os trabalhos na próxima semana, no Portal do Sol

publicado em 15/06/2021

Programa deve ser iniciado na semana que vem, começando pela rua Juraídes de Paula Viveiros, no bairro Portal do Sol (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou, por meio de suas redes sociais, o início do primeiro programa de recapeamento de seu governo, que irá contemplar cerca de 200 quarteirões em cinco bairros. A ordem de serviço já foi assinada e a empresa responsável pelas obras, a Construtora FAMA, de Bady Bassitt, deve iniciar os trabalhos na semana que vem, começando pela rua Juraídes de Paula Viveiros, no bairro Portal do Sol.Segundo Seba, o projeto marca um novo ciclo de desenvolvimento urbano para Votuporanga e irá trazer mais segurança aos motoristas.“Depois de um trabalho intenso de tapa-buracos nesses primeiros cinco meses de governo, nós estamos iniciando hoje um amplo programa de recapeamento asfáltico. A cidade está precisando que esses locais [onde o asfalta está mais deteriorado] possam oferecer mais segurança os motoristas e pedestres”, disse o prefeito.Além do Portal do Sol, serão beneficiadas ruas dos bairros Parque das Nações, Santa Luzia, Vale do Sol e Jardim Residencial Portal do Sol. A primeira etapa será realizada com uma emenda de R$ 200 mil do deputado estadual, Rodrigo de Moraes (DEM) e contrapartida da Prefeitura.As demais etapas serão realizadas conforma a liberação de emendas já empenhadas.