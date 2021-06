Jorge Seba fez um balanço das obras em andamento e das que pretende realizar no restante de seu mandato

publicado em 30/06/2021

Projeto já foi iniciado com 200 quarteirões para este ano (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Ainda em sua entrevista à Cidade FM o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB) fez um balanço sobre as obras em andamento e as que pretende realizar ao longo de seu mandato.

Um dos primeiros assuntos abordados pelo prefeito, dentro desse tema, foi o desassoreamento da represa da Saev. "Nós iniciamos, desde o primeiro dia, os estudos para o desassoreamento, que há muitos anos ouvimos falar que precisa ser feito. Agora, vamos fazer o projeto para, ainda neste ano, iniciarmos os trabalhos, que devem se estender pelos quatro anos do governo, já que esse é um de nossos maiores projetos", disse.

Ainda falando sobre obras, Seba disse que não irá aceitar que a empresa entregue os reparos feitos na tubulação do bairro Pacaembu sem que o asfalto esteja regular e tudo esteja dentro dos parâmetros exigidos.

O prefeito foi além e disse que a meta do seu governo é recapear, pelo menos, 600 quarteirões no município (200 por ano). "Eu pretendo, ainda nesse ano, licitar e fazer as obras desses 200 quarteirões. No ano que vem, mais 200. Nós sabemos que, pelo menos, 600 quarteirões do município eu pretendo recapear. Nós não temos uma malha conservada e agora eu quero que ela seja recapeada, com sinalização e tudo", contou.

Ele também comentou sobre a revitalização da avenida Emílio Arroyo Hernandes, que foi uma das suas promessas de campanha. "Nós já temos R$1,5 milhão reservado. Nós vamos fazer um projeto diferenciado, para melhorar substancialmente o estacionamento e o número de vagas, então é uma notícia boa para os comerciantes dali. [Quero melhorar] a mobilidade urbana, a segurança e o paisagismo. Eu quero remodelar e fazer com que aquela avenida seja outro cartão postal de Votuporanga", explicou Seba.

Jorge Seba ainda falou sobre as obras no município que são do governo estadual. A construção Clínica Veterinária pública, por exemplo, é uma delas. "Vai ser ali na avenida Mario Pozzobon. Consultas; tratamentos clínicos e cirúrgicos; internação para os pets; raio-x; ultrassom veterinário; equipamento de análise laboratorial. Nós também vamos ter parceria com a Unifev, então isso vai ter um custo praticamente gratuito para a população. É uma coisa inovadora", contou o prefeito.

Outra obra que, segundo o prefeito, está a caminho é a Casa da Juventude. "Nós estamos determinando o local onde vai ser. A Câmara acabou de aprovar o a Lei do Conselho. Vai ter muitas ações de incentivo à qualificação profissional, empreendedorismo, busca de oportunidades de emprego e renda e área de trabalho colaborativo desses jovens, que vai estimular a criação de novos projetos e negócios entre um público juvenil", disse o prefeito.