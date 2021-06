Na primeira noite do 'lockdown', equipe de fiscalização também atendeu a três denúncias e realizou 19 orientações

publicado em 22/06/2021

Na primeira noite de fiscalização do 'lockdown noturno', uma pessoa foi multada por andar sem máscara no Parque da Cultura (Foto: A Cidade)

Da redação

No primeiro dia da vigência do "lockdown noturno" em Votuporanga, uma pessoa foi multada no Parque da Cultura. O motivo: andar sem máscara no local, onde o uso é obrigatório. A regra faz parte do novo decreto municipal, publicado no fim de semana. Mas, também integra um decreto estadual publicado no ano passado, quando a pandemia começou.O valor da multa foi de R$220, conforme informado pela Prefeitura. Além dessa autuação, o balanço da primeira noite de fiscalização do "lockdown noturno" foi de três denúncias atendidas e 19 orientações realizadas pela equipe, que conta com agentes da Polícia Militar e Vigilância Sanitária.Esse "lockdown" - chamado de "toque de recolher" pela Prefeitura - vai das 19h às 6h e se estende até o dia 4 de julho. De acordo com a Administração Municipal, seu objetivo é reduzir a circulação de pessoas nas ruas e, consequentemente, frear o avanço da Covid-19 na cidade.Em relação ao descumprimento do uso obrigatório de máscaras, a Prefeitura informou que vai intensificar as abordagens. A Administração também explicou que a multa é de 20% do valor do salário mínimo, que está de acordo com o Código de Posturas.A Prefeitura também ressaltou que o uso das máscaras em locais públicos não é obrigatório apenas durante o "lockdown", mas sim o tempo todo."Os números de casos de Covid-19 e mortes [pela doença] voltaram a aumentar em toda a nossa região. Precisamos da colaboração de todos para que consigamos vencer esse momento", disse Ricardo Gaijutis, que é o responsável pela Divisão de Fiscalização de Posturas da Prefeitura.Segundo a Administração, o "lockdown noturno" atende a uma recomendação feita pelo Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto, além da Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Comitê de Enfrentamento à Covid-19.Até dia 4 de julho, todos os estabelecimentos deverão fechar suas portas a partir das 19h, podendo realizar apenas delivery até as 23h e reabrir a partir das 6h. Neste ínterim, somente pessoas em busca de atendimento de saúde poderão se deslocar, desde que isso seja devidamente justificado.