publicado em 29/06/2021

De colador de estofados a motorista de caminhão, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) está com vagas de emprego abertas para diversos cargos. Só que a maioria exige experiência na área a ser pleiteada.A lista traz vagas que necessitam de cartas de apresentação – que são obtidas no PAT – e vagas em que o contato pode ser realizado direto com o empregador.As vagas que exigem a carta são: atendente balconista (com experiência), cozinheira (com um ano de experiência), motorista de caminhão (com experiência) e pedreiro (com experiência).Os interessados nessas vagas devem comparecer ao PAT para a retirada da carta. A central de vagas atende de segunda a sexta, das 9h às 15h, no Centro do Empreendedor, que fica na rua Barão do Rio Branco, nº4497, esquina com a rua Ponta Porã.As outras três vagas, que não exigem a carta, são: preparador/colador de estofados, que exige mínimo de um ano de experiência (enviar currículo para o e-mail alfaestofadosvg@gmail.com); vendedor, que exige veículo próprio e experiência em vendas de cosméticos (enviar currículo para o e-mail vagas@rpeprofissional.com.br) e aprendiz de mecânico, que não exige experiência (mais informações na Precisão Automotiva pelo telefone 3422-4596).Aprendiz de mecânico;Atendente balconista (exige experiência);Cozinheira (exige 1 ano de experiência);Motorista de caminhão (exige experiência);Pedreiro (exige experiência);Preparador/colador de estofados (exige 1 ano de experiência);Vendedor externo (exige veículo próprio e experiência).(Fonte: Prefeitura de Votuporanga)