Crianças dessa faixa etária não poderão entrar em estabelecimentos comerciais, bancos, casas lotéricas, cinemas, bares, restaurantes e lanchonetes

publicado em 18/06/2021

Pelas novas restrições, crianças até 12 anos estão proibidas de entrar em estabelecimentos (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Da redaçãoO novo decreto do prefeito Jorge Seba (PSDB), que vai ser publicado neste sábado (18), proíbe a circulação de crianças menores de 12 anos pelo município a partir de segunda-feira (21). A proibição vale, pelo menos, até dia 4 de julho.Segundo as novas restrições, as crianças dessa faixa etária não poderão entrar em estabelecimentos comerciais, bancos, casas lotéricas, cinemas, bares, restaurantes e lanchonetes na cidade.O prefeito de Fernandópolis, André Pessuto (DEM), decretou uma medida bem parecida nesta semana. Por lá, as crianças da mesma faixa etária estão proibidas de entrar em supermercados, restaurantes, bares e similares, açougues, lojas de material de construção, templos religiosos, feiras livres, agências bancárias, lotéricas, aulas livres e academias esportivas."Estamos tomando essas medidas como forma de prevenir e preservar nossas crianças. Nos últimos dias, estamos observando um aumento no número de crianças que estão sendo atendidas na UPA que hoje funciona exclusivamente no atendimento à Covid e síndromes gripais. O momento requer cautela de todos", destacou Pessuto.